Familiares de dos represaliados vuelven a rendirles homenaje en Castrogonzalo

El día 18 de agosto de 1836 un vecino de Fuentes de Ropel, Froilán Vecino Vasco, y otro de Castrogonzalo, Esteban Zamora Martín, fueron fusilados por defender sus ideales. Cuando se cumplían 86 años de su fusilamiento pudieron tener en el cementerio de Castrogonzalo el funeral que nunca tuvieron, tras muchos años de incertidumbre y año y medio de intensa investigación que al final pudo tener su recompensa.

Las familias de los dos represaliados de la Guerra Civil continúan manteniendo vivo su recuerdo con un homenaje íntimo en el cementerio de Castrogonzalo. Este año lo han llevado a cabo en la jornada del pasado sábado.

Junto a la placa conmemorativa que recuerda sus nombres y el motivo de su fusilamiento, han depositado un ramo de flores en señal de respeto y memoria. Este sencillo gesto, repetido cada año, se ha convertido en una forma de reivindicar la dignidad de aquellos que fueron víctimas de la represión y de transmitir a las nuevas generaciones la importancia de no olvidar. Para sus allegados, es también una manera de mantener presente el vínculo con sus raíces y de recordar que la memoria colectiva se construye desde los pequeños actos de reconocimiento.

Los fusilados permanecen enterrados en una fosa común que se llegó a cementar hace unos años en la localidad de la comarca de Los Valles.