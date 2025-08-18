En Directo
DIRECTO | El viento complica las tareas de extinción del incendio en la sierra de Porto: nuevos cortes de carreteras en Sanabria
Cerrada la carretera ZA-104 desde la Casa del Parque del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto (término de Rabanillo) hasta el lago de Sanabria; cortado el acceso a la Laguna de Peces de forma preventiva
Los vecinos de Vigo de Sanabria y San Martín de Castañeda, "confinados" por motivos de seguridad: si salen de la rotonda de la ZA-103 no podrán regresar
El fuego de Mahíde alcanzó el nivel 1 de peligrosidad y pudo originarse de forma accidental
Susto en Cubo de Benavente: un incendio con muy mala intención ha disparado las alarmas
LOZ
Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.
Así perimetran el incendio de Mahíde y Pobladura de Aliste
Comenzó el domingo a mediodía y su rapidísimo avance lo llevó en dirección a Villardeciervos. Afortunadamente, fue extinguido en cuestión de horas antes de que se extendiera por más pueblos. Las primeras pesquisas apuntan a que pudo haber sido originado por un fallo en el tendido eléctrico.
El satélite Meteosat capta el cielo humeante de Zamora
Imágenes del satélite Meteosat en las que se puede observar el humo procedente de los incendios que afectan a la Península Ibérica.
Aviso de la Guardia Civil de Zamora
Recordatorio de la Guardia Civil de Zamora en su perfil de Instagram:
Calidad de aire crítica en Benavente
El índice de calidad del aire está en estos momentos en situación crítica en Benavente ya que con una medida de 164 que está considerado perjudicial para la salud. En Zamora también está mal aunque un poquito mejor que la vecina ciudad ya que se encuentra en 149 es decir perjudicial para las personas de riesgo sensibles sobre todo se enfermos crónicos que por respiratorio o cardiaco. Es el humo de los incendios que ha contaminado todo el aire de la provincia al responsable de esta situación que se agrava según se extiende hacia el oeste.
Son las partículas las responsables de la mala calidad del aire tanto las finas pm 2,5 como las gruesas PM10, que en estos momentos superan ampliamente los límites máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, la calima se deja notar de nuevo en esta jornada en prácticamente toda la provincia.
Ahora mismo, en Benavente la concentración de partículas finas supera en 14,8 veces el límite recomendado por la OMS.
Los incendios de Molezuelas de la Carballeda (en Zamora) y Puercas, controlados
El incendio de Molezuelas de la Carballeda se encuentra controlado en la parte de Zamora, con los medios centrados en neutralizar posibles reproducciones tanto en el perímetro como en el interior de la zona quemada. En el día de ayer se produjeron intentos de provocar incendios en la zona de Cubo del Benavente que fueron controlados. El incendio de Puercas se encuentra controlado y centrados en neutralizar posibles reproducciones tanto en el perímetro como en el interior de la zona quemada.
Ayer se produjo también un importante incendio en la localidad de Mahíde, donde actuaron bomberos de Diputación, Servicio de Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León, junto a bomberos de Zamora, y se encuentra perimetrado y controlado. La zona que más preocupa es la zona del incendio de Porto. La localidad de Porto está asegurada.
Se encuentra cortada la ZA-103 desde San Martín de Castañeda, en la subida Laguna de Peces, y se está diseñando el plan de actuación de medios aéreos y terrestres para actuar a lo largo de toda la mañana. Se pide a los ciudadanos la colaboración y seguir en todo momento las indicaciones de la Guardia Civil. Asimismo, se seguirá utilizando el lago de Sanabria para el suministro a los aviones y medios aéreos que operarán en la zona a lo largo de la mañana.
Trenes Zamora-Madrid este 18 de agosto
Trenes especiales para el día de hoy entre Madrid y Zamora:
- 🚄 7:14 Madrid-Zamora
- 🚄 8:40 Zamora-Madrid
- 🚄 13:20 Madrid-Zamora
- 🚄 14:36 Zamora-Madrid
- 🚄 20:23 Madrid-Zamora
- 🚄 22:00 Zamora-Madrid
Cortes de carreteras en Sanabria
El CECOPI ha decretado el cierre de la carretera ZA-104 desde la Casa del Parque del lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto, en el término de Rabanillo, hasta el lago de Sanabria, por lo que se recomienda a la población no acudir a ninguna de las localidades que tienen acceso a través de dicha carretera.
Agentes de la Guardia Civil están ubicados en la rotonda de la carretera ZA-103 de acceso al lago de Sanabria avisando a los vecinos de Vigo de Sanabria y San Martín de Castañeda de que si salen no van a poder volver a entrar. La razon es que si tienen que evacuar, cuanta menos gente haya en los pueblos, mejor.
Ruegan la colaboración ciudadana para no poner en peligro sus vidas como las del operativo de extinción de incendios.
Galería de imágenes del incendio en Mahíde
Repasamos algunas de las imágenes que nos deja el incendio entre Mahíde y Pobladura de Aliste en esta galería.
Reproducciones del incendio en Molezuelas
Asimismo, en la zona leonesa de Nogarejas, el incendio de Molezuelas se ha reproducido hasta en tres ocasiones pero todas ellas han sido estabilizadas.
Tranquillidad en Pías
Por otra parte, este domingo también se ha producido una reproducción del incendio de Castromil a la altura de Pías, pero el fuego no supone peligro para la localidad.
