DIRECTO | El viento complica las tareas de extinción del incendio en la sierra de Porto: nuevos cortes de carreteras en Sanabria

Calidad de aire crítica en Benavente

El índice de calidad del aire está en estos momentos en situación crítica en Benavente ya que con una medida de 164 que está considerado perjudicial para la salud. En Zamora también está mal aunque un poquito mejor que la vecina ciudad ya que se encuentra en 149 es decir perjudicial para las personas de riesgo sensibles sobre todo se enfermos crónicos que por respiratorio o cardiaco. Es el humo de los incendios que ha contaminado todo el aire de la provincia al responsable de esta situación que se agrava según se extiende hacia el oeste.

Calidad del aire en Benavente / IQAir

Son las partículas las responsables de la mala calidad del aire tanto las finas pm 2,5 como las gruesas PM10, que en estos momentos superan ampliamente los límites máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, la calima se deja notar de nuevo en esta jornada en prácticamente toda la provincia.

Calidad del aire en Zamora / IQAir

Ahora mismo, en Benavente la concentración de partículas finas supera en 14,8 veces el límite recomendado por la OMS.