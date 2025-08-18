En Directo

DIRECTO | El viento complica las tareas de extinción del incendio en la sierra de Porto: nuevos cortes de carreteras en Sanabria

Cerrada la carretera ZA-104 desde la Casa del Parque del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto (término de Rabanillo) hasta el lago de Sanabria; cortado el acceso a la Laguna de Peces de forma preventiva

Los vecinos de Vigo de Sanabria y San Martín de Castañeda, "confinados" por motivos de seguridad: si salen de la rotonda de la ZA-103 no podrán regresar

El fuego de Mahíde alcanzó el nivel 1 de peligrosidad y pudo originarse de forma accidental

Susto en Cubo de Benavente: un incendio con muy mala intención ha disparado las alarmas

VÍDEO | Así perimetran el incendio de Mahíde y Pobladura de Aliste

Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.

