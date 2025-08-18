Benavente preparado para albergar a los evacuados por el fuego de Sanabria

Benavente ha comenzado esta mañana el montaje de las instalaciones del Centro de Negocios del Centro de Transportes para alojar a las personas que podrían ser evacuadas de la comarca de Sanabria por el fuego. En principio de Vigo de Sanabria y San Martín de Castañeda.

De momento se han dotado 24 camas que tenía disponibles Protección Civil. Desde Cruz Roja informan que se espera la llegada de 300 camas más procedentes de Cruz Roja Castilla y León y 150 más del albergue que estaba habilitado en Puebla de Sanabria.

Centro de Negocios preparado para acoger a los evacuados de Sanabria. / E. P.

“Lo primero que hacemos es coger la afiliación de las personas que vayan llegando y ver si traen la medicación que necesitan y si no buscamos el modo de conseguirla a través de Farmacia. Es importante saber las personas que vienen quiénes son, las dependencias que puedan tener, si tienen alguna intolerancia y demás y procurara, que su estancia sea lo más agradable posible aquí”, explica la presidenta provincial de Cruz Roja Zamora en Benavente, quien está en Benavente junto al coordinador provincial de Cruz Roja Zamora Juventud.

Centro de Negocios preparado para acoger a los evacuados de Sanabria. / Eva Ponte

En estos momentos se está gestionando a través de la sede comarcal de Cruz Roja la dotación de servicios básicos para la alimentación y cuidado de estas personas y en colaboración con Ayuntamiento de Benavente, Voluntarios de Protección Civil y Policía Local.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, explicó que se ha dotado las instalaciones con un comedor en una de las salas, con capacidad para unas 80 personas y con posibilidad de ampliar con el fin de que pueda distinguirse de la zona de dormir y también se ha habilitado una zona para el juego y esparcimiento de los más pequeños.