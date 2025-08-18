Alerta sanitaria por la calidad del aire en Benavente por el humo del fuego

La estación meteorológica del Colegio Virgen de la Vega de Benavente ha registrado en las últimas horas valores extremadamente elevados de partículas en suspensión debido a los incendios que afectan a la comarca, según recogen los datos ofrecidos por el Departamento de Ciencias.

Pronóstico de la calidad del aire en Benavente. / .

Datos actuales:

PM1: 205 µg/m³

205 µg/m³ PM2.5: 358 µg/m³

358 µg/m³ PM10: 390 µg/m³

Estos niveles se encuentran muy por encima de los valores guía establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda no superar 15 µg/m³ para PM2.5 y 45 µg/m³ para PM10 en promedio diario. Según los índices de calidad del aire:

Índice Europeo: categoría Extremadamente malo.

categoría Extremadamente malo. Índice Americano (AQI): categoría Peligroso.

Medidas recomendadas a la población:

Evitar completamente las actividades al aire libre.

Mantener puertas y ventanas cerradas.

Utilizar, en la medida de lo posible, purificadores o filtros de aire en interiores .

. Personas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares, niños, mayores y embarazadas deben permanecer en interiores.

deben permanecer en interiores. Si se debe salir al exterior, utilizar mascarillas FFP2 o equivalentes.

o equivalentes. Prestar especial atención a síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, palpitaciones o irritación ocular; en caso de agravamiento, consultar de inmediato a los servicios sanitarios.

Además, en Benavente desde el Ayuntamiento se recomienda a la población el uso de mascarilla para protegerse ante la importante cantidad de humo en el ambiente.