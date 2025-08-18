Alerta sanitaria por la calidad del aire en Benavente por el humo del fuego
Se recomienda el uso de mascarilla para salir a la calle y evitar actividades al aire libre
La estación meteorológica del Colegio Virgen de la Vega de Benavente ha registrado en las últimas horas valores extremadamente elevados de partículas en suspensión debido a los incendios que afectan a la comarca, según recogen los datos ofrecidos por el Departamento de Ciencias.
Datos actuales:
- PM1: 205 µg/m³
- PM2.5: 358 µg/m³
- PM10: 390 µg/m³
Estos niveles se encuentran muy por encima de los valores guía establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda no superar 15 µg/m³ para PM2.5 y 45 µg/m³ para PM10 en promedio diario. Según los índices de calidad del aire:
- Índice Europeo: categoría Extremadamente malo.
- Índice Americano (AQI): categoría Peligroso.
Medidas recomendadas a la población:
- Evitar completamente las actividades al aire libre.
- Mantener puertas y ventanas cerradas.
- Utilizar, en la medida de lo posible, purificadores o filtros de aire en interiores.
- Personas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares, niños, mayores y embarazadas deben permanecer en interiores.
- Si se debe salir al exterior, utilizar mascarillas FFP2 o equivalentes.
- Prestar especial atención a síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, palpitaciones o irritación ocular; en caso de agravamiento, consultar de inmediato a los servicios sanitarios.
Además, en Benavente desde el Ayuntamiento se recomienda a la población el uso de mascarilla para protegerse ante la importante cantidad de humo en el ambiente.
