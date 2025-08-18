Actividades para todos los gustos y edades en la última jornada festiva en Castrogonzalo

Distintas actividades de la jornada festiva del domingo en Castrogonzalo: exhibición de manejo natural y doma vaquera, becerritos en una actividad «taurina» para los niños, hinchables acuáticos y comida de hermandad en El Plantío. FOTOS de R. J. | /

Rafael Jiménez

Las fiestas de San Roque 2025 en Castrogonzalo concluyeron ayer con una jornada cargada de diversión. La mañana estuvo dedicada a los más pequeños con actividades taurinas a cargo de la "Asociación Acasta". Más tarde, todos juntos almorzaron en El Plantío con un plato popular conocido como "huevos al estilo Piti". Por la tarde, la exhibición de manejo natural a cargo de Julio Núñez y la doma vaquera a cargo de Jonathan Guerra, cautivó al público. D120712661 .

