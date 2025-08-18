Actividades para todos los gustos y edades en la última jornada festiva en Castrogonzalo
Las fiestas de San Roque 2025 en Castrogonzalo concluyeron ayer con una jornada cargada de diversión. La mañana estuvo dedicada a los más pequeños con actividades taurinas a cargo de la "Asociación Acasta". Más tarde, todos juntos almorzaron en El Plantío con un plato popular conocido como "huevos al estilo Piti". Por la tarde, la exhibición de manejo natural a cargo de Julio Núñez y la doma vaquera a cargo de Jonathan Guerra, cautivó al público. D120712661 .
