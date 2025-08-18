Cerca de 150 evacuados de la comarca de Sanabria ya en Benavente

Benavente alberga ya a las personas desalojadas de San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria. En torno a un centenar de vecinos de estos pueblos que al menos esta noche la pasarán en el albergue montado para la ocasión en el Centro de Negocios del Centro de Transportes de Benavente. También han ido llegando de otras localidades de la comarca y son ya más de 140 personas las que se encuentran en Benavente.

Hay ya montadas cerca de 300 camas, según explica la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, que permanece en las instalaciones para conocer de primera mano el dispositivo desplegado con el fin de acoger a los vecinos evacuados. Cruz Roja, Policía Local, Protección Civil, así como Guardia Civil y Policía Local coordinan el dispositivo.

Evacuados de Sanabria, ya en Benavente. / E. P.

No se conoce aún cuánta gente puede llegar hasta este albergue que está climatizado y que ha dispuesto una zona de comedor y un área para el esparcimiento para facilitar la estancia a la gente que va llegando al recinto.

Entre los vecinos de Vigo, un grupo de jóvenes que pasaban allí sus vacaciones y que aseguran no haber tenido que pasar por algo similar nunca antes; también dos hermanos de edad avanzada que preferían tomarse esta primera noche "como una aventura", pero que lamentaban lo sucedido por falta de mantenimiento y limpieza del monte, según explicaban.

Dos jóvenes con sus mascotas, evacuados de Sanabria. / E. P.

"Los fuegos se apagan en el invierno", repetían los afectados por la evacuación en Sanabria. Gente de todas las edades, y varias mascotas como gatos, perros y pájaros que han querido trasladar con ellos "porque son parte de la familia".

“Lo primero que hacemos es coger la afiliación de las personas que vayan llegando y ver si traen la medicación que necesitan y si no buscamos el modo de conseguirla a través de Farmacia. Es importante saber las personas que vienen quiénes son, las dependencias que puedan tener, si tienen alguna intolerancia y demás y procurara, que su estancia sea lo más agradable posible aquí”, explicaba esta mañana la presidenta provincial de Cruz Roja Zamora en Benavente, quien está en Benavente junto al coordinador provincial de Cruz Roja Zamora Juventud.