Susto en Cubo de Benavente: incendio con muy mala intención

"Intencionado y con muy mala intención". Así ha definido el jefe de jornada del operativo de extinción desplegado en Porto, Manuel Moreno, el incendio forestal que comenzaba en Cubo de Benavente a las 7.30 horas. Las llamas comenzaban en un pinar "alejado del perímetro del inicio en Molezuelas de la Carballeda, y que ha obligado a detraer medios de otros fuegos de la provincia".

El incendio se ha controlado en apenas tres horas, pero para ello se han tenido que desplazar hasta la zona diez medios, entre ellos dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, un bulldozer, una cuadrilla helitransportada y un hidroavión.

Desde las redes sociales de Naturaleza Castilla y León denunciaban también la situación: "Ha salido un incendio con bastante mala intención, sin tormentas ni rayos latentes ni actividad laboral en la zona".