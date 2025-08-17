Hermandad en torno a San Roque en Castrogonzalo

La Plaza Mayor de Castrogonzalo se convirtió, en la mañana del sábado, en el epicentro de los festejos patronales. Allí se concentraron las peñas, asociaciones, autoridades y vecinos para subir en hermandad a la iglesia donde se celebró una misa en honor a su patrón, San Roque. El recorrido estuvo animado por la charanga "El Meneíto". Varias familias del pueblo y un grupo de mujeres con trajes típicos de la provincia se unieron al desfile, mientras varios jóvenes ondeaban distintas banderas alusivas a las peñas participantes, a la provincia y a España. Todo ello en un paso solemne y acompasado con los fieles que llevaban a hombros la representación de su patrón.

El desfile concluyó con la llegada y asistencia a la iglesia de la localidad, donde ya se encontraban numerosos vecinos para celebrar juntos la misa en honor a San Roque. n