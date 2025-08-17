La localidad de Villanueva de las Peras y el ayuntamiento han rendido un entrañable y emotivo homenaje a su vecina, Etelvina Prieto Cid, que ha cumplido 100 años. El alcalde felicitó a la centenaria y le hizo entrega de una placa conmemorativa al cumplir un siglo de vida. La centenaria vivió el acto con mucha emoción y manifestó su agradecimiento a todos por el homenaje recibido en la tierra que la vio crecer.

Etelvina Prieto Cid, 100 años de dedicación al campo y familia / Cedida

Etelvina ha sido siempre una mujer muy trabajadora, se ocupaba diariamente del cuidado de sus seis hijos y de la labores del hogar. Además, junto a su marido, trabajaba en el campo, donde labraba, sembraba y cosechaba las tierras y atendía a las vacas y a los cerdos. Pero, aunque tuviera una jornada muy dura y cansada, no dudaba en hacer pan para toda la familia y que todos sus hijos disfrutaran de una buena comida.

A día de hoy, Etelvina ha consolidado una gran familia, tras darle la vida a sus seis hijos que, con sus respectivas parejas, han sumado nueve nietos. A pesar de sufrir una demencia por su avanzada edad y padecer del síndrome de la boca ardiente (SBA), Etelvina pasa el mes de agosto en su pueblo, Villanueva de las Peras. El resto del año no reside en la localidad, sino en la residencia de Santibáñez de Tera. Por ello, en la época estival le encanta pasear con su silla de ruedas por los huertos y por las vías del municipio, recordando todos los momentos de duro trabajo a los que se ha tenido que enfrentar diariamente y recorrer las calles que guardan tantos recuerdos de sus 100 años de vida.

Suscríbete para seguir leyendo