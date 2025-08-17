DIRECTO | Una tormenta con continuos cambios de viento reaviva el incendio de Porto, de nivel 2

Una tormenta "no prevista", origen del avance incontrolado

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, ha comparecido ante los medios de comunicación a última hora de este sábado para explicar las causas del avance incontrolado del incendio en Porto de Sanabria. Al parecer, una "importante tormenta no prevista con vientos superiores a 50 kilómetros por hora y continuos cambios de viento" ha provocado la desfavorable evolución del fuego.

Como respuesta, se han realizado una serie de contrafuegos para evitar que las llamas no avanzaran en dirección al pueblo, donde permanecen en torno a 125 personas. Los más de 1.000 habitantes restantes de la localidad ya fueron evacuados voluntariamente el pasado 14 de agosto, cuando se inició el incendio.

