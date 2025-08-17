En Directo
DIRECTO | Una tormenta con continuos cambios de viento reaviva el incendio de Porto, de nivel 2
Llamamiento de la Junta a agricultores y ganaderos para refrescar zonas quemadas
Los vecinos que habían sido evacuados en Pías, Barjacoba y Villanueva de la Sierra ya han vuelto a casa
Sigue el riesgo en Porto
Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.
Incendios en Castilla y León
La situación sigue siendo complicada en la comunidad. En estos momentos hay 27 incendios activos en Castilla y León, 20 de ellos de nivel 1 y 2
Cubo de Benavente
Desde las 7.30 horas hay un incendio activo en Cubo de Benavente. Así lo señala la web de Infocal de la Junta de Castilla y León
Situación "tranquila" de los otros incendios en Zamora
Según el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, la situación en el incendio de Puercas, ya rebajado al nivel uno, y en el de Molezuelas, aún en nivel dos dado que su reducción depende del Puesto de Mando de La Bañeza, es “tranquila y sin reproducciones”, mientras que el de Castromil está “controlado y en situación favorable” para su reducción en las próximas horas, si bien se ha producido “alguna reproducción” que puede retrasar su regreso al nivel uno.
Previsiones favorables para esta noche
Desde el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Zamora se prevé una meteorología favorable para esta noche. De ahí que junto con los trabajos intensos “orientados a proteger a la población" se reduzca la intensidad del incendio y su cercanía a Porto
Una tormenta "no prevista", origen del avance incontrolado
El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, ha comparecido ante los medios de comunicación a última hora de este sábado para explicar las causas del avance incontrolado del incendio en Porto de Sanabria. Al parecer, una "importante tormenta no prevista con vientos superiores a 50 kilómetros por hora y continuos cambios de viento" ha provocado la desfavorable evolución del fuego.
Como respuesta, se han realizado una serie de contrafuegos para evitar que las llamas no avanzaran en dirección al pueblo, donde permanecen en torno a 125 personas. Los más de 1.000 habitantes restantes de la localidad ya fueron evacuados voluntariamente el pasado 14 de agosto, cuando se inició el incendio.
Puedes leer la noticia completa sobre la intervención de Fernando Prada, aquí.
Galería de imágenes
Estas son algunas de las fotografías de Araceli Saavedra del fuego en Porto.
Momentos complicados
Durante la tarde de este sábado se han vivido momentos de tensión en el incendio de Porto de Sanabria. Tres vehículos, una motobomba y dos pick up, han quedado atrapados en el fuego, pero por fortuna los bomberos forestales del operativo de la Junta de Castilla y León han conseguido salvarse haciendo un cortafuegos con la retroexcavavadora y refugiarse ya dentro del área que se había quemado.
Enfado de los ganaderos
Entre los ganaderos hay mucho cabreo por el descontrol del fuego. Se habla de unos catorce kilómetros de frente. Se han habilitado numerosos medios y una ambulancia está preparada en Porto por si fuera necesario.
5.000 animales en la Sierra de Porto
Los ganaderos llevan 24 horas pendientes de mover el ganado. En la sierra de Porto hay en estos momentos unas 5.000 cabezas de ganado entre ovino, vacuno y caballar. Las reses se están sacando de las zonas más complicadas y se están derivando sobre todo al entorno del embalse de Puente Porto.
El Lago de Sanabria, el mejor hidrante
Cargas de agua en el Lago de Sanabria para apagar el incendio de Porto.
