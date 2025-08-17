En Directo

DIRECTO | Una tormenta con continuos cambios de viento reaviva el incendio de Porto, de nivel 2

Llamamiento de la Junta a agricultores y ganaderos para refrescar zonas quemadas

Los vecinos que habían sido evacuados en Pías, Barjacoba y Villanueva de la Sierra ya han vuelto a casa

Sigue el riesgo en Porto

El incendio en Porto de Sanabria se eleva a nivel 2

El incendio en Porto de Sanabria se eleva a nivel 2

Ejército del Aire

LOZ

Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.

Actualizar
Ver más

TEMAS

Tracking Pixel Contents