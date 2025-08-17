Castrogonzalo "goza" en su nueva plaza de toros

Las Fiestas de San Roque dejan este año en Castrogonzalo una doble satisfacción: la intensa participación vecinal en los eventos y la histórica inauguración de su nueva plaza de toros portátil, que permitirá al Ayuntamiento ahorrar alrededor de 12.000 euros anuales en la organización de espectáculos taurinos y festejos populares.

El momento más esperado de la jornada del sábado llegó a las 19 h, cuando la nueva paza de toros se convirtió en el escenario de la fiesta con la suelta de vaquillas. Este evento sirvió para seguir celebrando la nueva instalación, recibida con aplausos y un brindis colectivo por la economía local.

Según explicó el consistorio, en años anteriores se recurría al alquiler de instalaciones taurinas para las celebraciones, lo que suponía un gasto considerable. Con la nueva plaza, Castrogonzalo no solo gana independencia logística, sino que podrá destinar el ahorro a reforzar otros aspectos de las fiestas y actividades culturales.

Un momento de la suelta de vaquillas de ayer en Castrogonzalo. / R. J.

El estreno fue el punto álgido de un programa que arrancó el jueves 14 con la apertura de peñas, bingo, música y el estreno de la plaza de toros con el desenjaule nocturno. El programa continuó el viernes 15 con chocolatada, el encierro campero, la suelta de vaquillas y la verbena.

Este domingo 17, las actividades taurinas infantiles, las juveniles, las exhibiciones de manejo natural y de doma vaquera, una cena popular y la música de la macrodiscoteca "Rave", pondrán el broche final a cuatro días de tradición, convivencia y, este año, un guiño a la eficiencia económica.

La nueva plaza de toros portátil ya es, para muchos vecinos, el símbolo de una etapa en la que Castrogonzalo no renuncia a sus costumbres, pero sí a gastar de más para mantenerlas vivas.