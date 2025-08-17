Alcaldes de Los Valles urgen un pacto de Estado frente a los fuegos

"Para prevenir los incendios lo sabe todo el mundo lo que hay que hacer. Desapareció la hacienda del campo y eran los que hacían la limpieza. Cada día queda menos gente en el pueblo. No hay un animal que coma una hierba ni un gajo de encina. Y cuando uno tiene la idea de hacer algo, le ponen más problemas que el diablo". Así explica el alcalde de Fuente Encalada, Victorino Núñez Romero, lo que muchos vecinos de los pueblos de Los Valles repiten estos días.

Él fue una de las personas evacuadas de Fuente Encalada. "Ahora estamos un poco mejor, pero no se respira en el pueblo. Hay mucho calor y humo. Estamos mal, mal", asegura. Cuando se decretó el desalojo de Fuente Encalada algunos vecinos, más jóvenes, "quedaron aquí y ayudaron. Yo con mi edad no hacía aquí nada más que estorbar. Eso es así".

Recuerda que "tenemos un almacén del Ayuntamiento con las cosas del riego y tuvieron que reventar una puerta para poder sacar esas cosas que necesitaban. Lo peor es ver a la gente pasarlo mal. No sabe nadie lo que es ver el fuego y las llamas, y el humo en tu casa".

Iglesia de Rosinos de Vidriales, amenazada por las llamas. | EMMA V. DÍAZ

Sobre lo ocurrido asegura que "cada uno lo entiende de una forma, lo que yo creo es que con los medios que hay pues han tenido que repartirse como han podido".

Lo que no se puede es que a alguien que tiene una cabra que anda por el campo, haya que obligarse a hacer una nave con no sé cuántas condiciones

Insiste en que "lo que no se puede es que a alguien que tiene una cabra que anda por el campo, haya que obligarse a hacer una nave con no sé cuántas condiciones y que tenga que invertir un dinero que podría dedicar a otra cosa. Entiendo que se obligue a que los animales estén sanos, pero no a hacer una nave".

Vuelve sobre la reflexión de que "la hacienda que está estabulada no ayuda nada a la limpieza del campo. Ahora mismo es más el papeleo que otra cosa. Quién va a querer venir. Antes de empezar ya se cansa uno". Recuerda que en Fuente Encalada "aquí ha pasado hace diez años y los impedimentos que llegaron a poner les hicieron desistir de quedarse en el pueblo".

Y lamentó que los fuegos sean intencionados ya que “aquí en el monte, la envidia es muy mala”, sin entrar en más valoración.

Pacto de Estado

El alcalde de San Pedro de Ceque, Jesús Fuentes, lamenta el debate político de "derecha e izquierda" y dice que "esto afecta a todos". Cree necesario un pacto de Estado sobre este asunto. "Tiene que abrirse un debate con la gente que estamos en los pueblos. El mantenimiento a nivel autonómico debería ejecutarse, pero además hace falta un pacto de Estado a nivel nacional, no podemos seguir así. Están todos en el despacho y no saben lo que hacen".

Nave destruida por el incendio. / José Luis Fernández / LZA

San Pedro de Ceque no se ha visto afectado en su casco urbano y el fuego ha arrasado unas 80 hectáreas. "La verdad es que la juventud se movilizó mucho. Unos treinta o cuarenta estuvieron luchando contra el fuego en Brime de Sog y también para que no entraran las llamas en San Pedro".

Cree que los programas mixtos que ha empleado en la ejecución de varias rutas de senderismo por el monte han ayudado mucho a mantener la zona. "Este año hemos optado por un programa de jardinería, pero volveremos a lo forestal para actuaciones en determinadas zonas del monte para no se expanda el fuego con tanta virulencia".

Y en la línea del alcalde de Fuente Encalada explica que "lo que no puede ser es que si vas a cortar una rama te denuncian. Los que vivimos aquí somos nosotros. No están más que en el despacho tocando las teclas. La realidad es la que es. Hay que prevenir a largo plazo, hay que gastar lo que sea en prevención porque a la larga ganas dinero, o es ¿más barato apagar un fuego?".

Lamenta, además, que "hay que ver cómo han estado durante horas trabajando contra el fuego los brigadistas, durante toda la noche, sin un bocadillo y sin agua. Es todo una vergüenza".

