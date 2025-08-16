Tras el fuego en la comarca de Vidriales: "Está todo quemado, esto ha cambiado para siempre"

Desde el pasado domingo, la vida en gran parte de los pueblos de la comarca de Los Valles se mide en horas de humo, calor y cansancio. No solo para aquellos que les afectó el fuego que se inició en Molezuelas de la Carballeza, sino para otros a los que no llegó, pero sí la preocupación. Vecinos y amigos de la zona que se organizaron para llegar donde hiciera falta. Hoy el paisaje, aseguran, es desolador.

Uno de ellos es Santos Romero, vecino de Camarzana de Tera, quien ha estado activamente en varios puntos de la comarca como voluntario. Junto a vecinos de la zona se fueron organizando atendiendo las necesidades "y donde llegábamos. Desde el domingo hemos recorrido Uña, San Pedro, Congosta, Ayoó, Brime, Fuente Encalada, San Pedro de la Viña o Carracedo. Hasta Cubo no pudimos llegar", explica. "Empezábamos a las cuatro de la tarde y seguíamos hasta que podíamos, cada día".

Reconoce Santos cómo han ido cambiando los sentimientos ante esta tragedia que ha dejado esta zona de la comarca devastada. Ahora, con el incendio controlado, la visión es distinta. "En ese momento no lo asimilas, no es lo mismo pasar por la noche, estar en esas labores para frenar el avance del fuego. Ahora pasas con el coche y te das cuenta que todo esto era verde y ahora es negro. Nos tienen abandonados", lamenta.

"Hay que limpiar los pueblos"

Cree que "hay que limpiar los pueblos, las zonas alrededor de las casas. A la gente se le han quemado coches, tractores, naves, la casa de los abuelos, los pajares…". El sentimiento de pertenencia, asegura, duele más cuando lo que se pierde es irreemplazable.

El paisaje ha cambiado para siempre. Y explica que "ves lugares como el Requeijo, en Ayoó, que he conocido esa zona todo arreglado y está todo quemado. Han quedado cuatro árboles de la zona del embalse. Es lo que tenemos y nos hemos quedado sin ello", lamenta.

Zona del chiringuito de Requeijo en Ayoó. / E. P.

Santos recuerda cómo ha vivido estos días en los que las herramientas de las que disponían eras "las de siempre, batefuegos, mochilas de agua, palas, tractores, cubos y motosierras para abrir caminos más anchos. Cada día en un sitio". Lamenta en esos días el sentimiento de "impotencia de no poder controlarlo" y "la falta de medios e información oficial, fue un cúmulo de cosas". Pendientes de los medios oficiales y tal y como han relatado más vecinos "no teníamos fotos aéreas, el Grupo 43 de las BRIF sí publicó fotos sobrevolando, pero de esta zona no había información".

"En los pueblos evacuados ha habido gente defendiendo las casas"

Explica que ha habido momentos en que han estado las cuadrillas de vecinos con guardas forestales haciendo labores de contención del fuego, para llegar algunos lugares "cuando no te dejaban pasar por las carreteras hemos ido por los caminos. Para pasar el Cecopi tenía que autorizar el paso de las matrículas". En todos los pueblos evacuados ha habido gente joven intentando defender las viviendas.

Zona de Requeijo en Ayoó de Vidriales. / E. P.

Electricista de profesión explica que el momento más impresionante de estos días ha sido "entre Carracedo y Ayoó, pasar por la zona de la cantera con el coche y ver las llamas que te imbuían. Te metes en el cúmulo de humo y de repente ves las llamas a tu izquierda. Nos hemos quedado muy impresionados. Y ha pasado en el mismo sitio de hace tres años, pero esta vez por el otro lado de la carretera. Eso te da qué pensar".

Es muy triste e impactante para él "ver las casas ardiendo en Carracedo, o donde has reparado una farola, las bombas de agua. Hemos estado facilitando el suministro de agua con generadores porque también se quedaban sin agua".