DIRECTO | Los vecinos de Castromil regresan a casa, pero siguen evacuados cuatro pueblos en la Alta Sanabria; el incendio de Puercas baja a nivel 1

¿Por qué es tan complicado apagar el incendio en Porto?

Desde las 12 del mediodía han soplado ráfagas de vientos entre 40 y 50 kilómetros por hora en toda la zona oeste de Castilla y León, pero en Porto de Sanabria, por encima de los 1.200 metros, las ráfagas de viento han llegado a alcanzar los 80 kilómetros por hora en la tarde de este viernes. Esto ayuda a propagar el fuego y dificulta sobremanera las labores de extinción.

El fuego de Porto fue causado, al parecer, por un rayo. El otro foco de la Alta Sanabria entró a Castromil desde la provincia de Orense. En este último pueblo la situación está controlada, no así en la sierra de Porto, por eso permanece cortada la carretera ZA-102 y los vecinos de Villanueva de la Sierra, Pías, Barjacoba y Porto no han podido regresar a sus hogares.