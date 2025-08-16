En Directo

DIRECTO | Los vecinos de Castromil regresan a casa, pero siguen evacuados cuatro pueblos en la Alta Sanabria; el incendio de Puercas baja a nivel 1

Reactivaciones del incendio de Puercas mantienen en vilo a vecinos de Valer y Riofrío de Aliste

162 personas de Villanueva de la Sierra, Pías, Barjacoba y Porto permanecen en el albergue de Puebla de Sanabria

¡Atención, bañistas! Prohibido bañarse en el Lago de Sanabria cuando los medios aéreos de extinción de incendios carguen agua

Reabiertas al tráfico la autovía A-52 y la N-525; la ZA-102 sigue cerrada

VÍDEO | Vecinos zamoranos y gallegos ayudan a frenar las llamas que entran en Castromil

Araceli Saavedra

LOZ

Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.

