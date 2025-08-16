En Directo
DIRECTO | Los vecinos de Castromil regresan a casa, pero siguen evacuados cuatro pueblos en la Alta Sanabria; el incendio de Puercas baja a nivel 1
Reactivaciones del incendio de Puercas mantienen en vilo a vecinos de Valer y Riofrío de Aliste
162 personas de Villanueva de la Sierra, Pías, Barjacoba y Porto permanecen en el albergue de Puebla de Sanabria
¡Atención, bañistas! Prohibido bañarse en el Lago de Sanabria cuando los medios aéreos de extinción de incendios carguen agua
Reabiertas al tráfico la autovía A-52 y la N-525; la ZA-102 sigue cerrada
LOZ
Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.
¿Por qué es tan complicado apagar el incendio en Porto?
Desde las 12 del mediodía han soplado ráfagas de vientos entre 40 y 50 kilómetros por hora en toda la zona oeste de Castilla y León, pero en Porto de Sanabria, por encima de los 1.200 metros, las ráfagas de viento han llegado a alcanzar los 80 kilómetros por hora en la tarde de este viernes. Esto ayuda a propagar el fuego y dificulta sobremanera las labores de extinción.
El fuego de Porto fue causado, al parecer, por un rayo. El otro foco de la Alta Sanabria entró a Castromil desde la provincia de Orense. En este último pueblo la situación está controlada, no así en la sierra de Porto, por eso permanece cortada la carretera ZA-102 y los vecinos de Villanueva de la Sierra, Pías, Barjacoba y Porto no han podido regresar a sus hogares.
Las reproducciones del incendio de Puercas tienen en vilo a los pueblos
El viento no daba tregua ayer a los pueblos de Aliste afectados por el incendio de Puercas, aunque al final del día se decidía bajar el nivel de peligrosidad de 2 a 1. Se espera que a lo largo del domingo baje a Nivel 1 también el de Molezuelas.
En Riofrío, Valer de Aliste o Sarracín hubo reproducciones, atacadas por vecinos y medios de extinción. En Valer ocurrió cerca del río Frío, donde de inmediato acudieron los vecinos del pueblo y también de Bercianos provistos de ramas, batefuegos o palas, para incorporarse después efectivos de la Junta y hacerse con el control.
Los ganaderos, indignados: el incendio de Porto "se podía haber apagado"
Los ganaderos de Sanabria denuncian la falta de medios para atajar el fuego de Porto, que ha entrado en Valencia de Infierno. Los ganaderos se han movilizado para bajar vacas y caballos ante el peligro del avance de las llamas. Javier Ovelar uno de los ganaderos afectados señalaba indignado que no se enviaron efectivos en el comienzo del incendio, "que se podía haber apagado". Ante la situación no le queda más remedio que "quedarme esta noche arriba" tratando de localizar a las reses para terminar de bajarlas ante el peligro de la situación.
Los vecinos de Castromil vuelven a casa
Los habitantes de Castromil pueden regresar sus domicilios tras el fin del peligro. Mientras, permanecen en el albergue de Puebla 162 personas de Villanueva de la Sierra, Pías, Barjacoba y Porto. Fernando Prada ha añadido que mañana analizarán el estado de la carretera ZA-102.
El incendio de Puercas baja a nivel 1
Buenas noticias sobre los incendios en la provincia de Zamora. El de Puercas baja a nivel uno de gravedad; y se espera que mañana también pueda hacerlo el de Molezuelas de la Carballeda, aunque esto depende del mando en La Bañeza, según ha informado Fernando Prada, delegado de la Junta de Castilla y León en Zamora.
Abre la N-525
Llevaba cerrada desde ayer, pero finalmente la carretera N-525 ha reabierto al tráfico hace unos instantes.
Reabren la autovía A-52
La subdelegación del Gobierno en Zamora acaba de informar de que la autovía A-52 está de nuevo abierta al tráfico.
El sol, velado por el humo de los incendios, en Villardeciervos
Una nube de humo recorre la provincia de Zamora a causa de los incendios forestales de los últimos días. Así están el cielo y el sol en Villardeciervos esta tarde.
El humo tiñe la provincia de gris
El humo procedente de los incendios forestales ha llegado a varios puntos de la provincia. Así se ve el cielo en la playa de Villardeciervos esta tarde.
Reproducción del incendio en Sarracín de Aliste
Los servicios de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León trabajan en una reproducción del fuego en Sarracín de Aliste.
- DIRECTO | Minuto a minuto del incendio de Molezuelas de la Carballeda
- Alerta en Zamora por un gran incendio de nivel 2: ya hay cuatro pueblos evacuados
- El incendio de Uña y Molezuelas mantiene 5 pueblos de Zamora evacuados esta noche
- El día después en Cubo de Benavente: los estragos del incendio
- Momento crítico para el fuego que asola la comarca de Benavente por el fuerte viento
- Herido un motorista de 40 años tras chocar contra un jabalí en Navianos de Valverde
- Evacúan a los vecinos de Congosta, Villageriz y Alcubilla de Nogales; Ayoó de Vidriales sigue confinado
- Los pueblos de Benavente en alerta ante la evolución cambiante del fuego