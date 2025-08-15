Voluntarios comprometidos con la salud en Benavente

Los jóvenes participantes en el Campo de Voluntariado de la Junta de Castilla y León en Benavente finalizaban ayer su aventura de quince días con un amplio programa de tareas en las que han sido partícipes de diferentes iniciativas propuestas por entidades locales, actividades medioambientales, culturales y deportivas. La mañana de ayer se llevó a cabo una iniciativa con la Asociación de Diabetes de Benavente (ADIBE) que compartió con ellos una de las iniciativas más consolidadas con su programa anual como es la Campaña de Detección Precoz de la Diabetes.

Los jóvenes de entre 16 y 17 años de edad comenzaron las actividades con voluntarios de la asociación benaventana en el Punto Joven. Allí pudieron visionar un vídeo informativo en el que conocieron de primera mano qué es la diabetes y aspectos a tener en cuenta como la necesidad de controlar los niveles de glucosa en sangre para poder llevar a cabo las actividades del día a día. Siguió una charla con los voluntarios de ADIBE y los jóvenes conocieron también cómo se realizan las pruebas de glucosa en sangre con el fin de conocer las cifras y poder detectar posibles casos de diabetes sin diagnosticar.

Los jóvenes del campus, en el Punto Joven. / E. P.

El grupo de unos veinte jóvenes se dividió en dos grupos para hacer más activas las actividades posteriores. Por un lado, pudieron conocer de la mano de la nutricionista Alba Donado, colaboradora de la Asociación de Diabetes, aspectos sobre el etiquetado de los alimentos. También participaron activamente en la realización de pruebas de glucosa en sangre en las carpas que se colocaron para la ocasión en la plaza de Santa María.

En total realizaron 300 glucemias y, como viene siendo habitual, detectaron varias personas con las cifras de glucosa en sangre por encima de lo recomendado. Los voluntarios de ADIBE informaron de la necesidad de acudir al médico para que se valore esos niveles.

Voluntarias de ADIBE realizando una glucemia. / E. P.

El campus de voluntariado ha sido una iniciativa novedosa en la ciudad que nunca antes había acogido una actividad similar. Con su instalación base en el pabellón del instituto Los Sauces, la actividad está organizada por el Ayuntamiento de Benavente y la desarrolla la empresa Veintytress.

Sobre el programa establecido inicialmente han ido adaptándose al día a día en la ciudad. De modo que en la jornada del miércoles estos voluntarios estuvieron colaborando con el montaje del dispositivo de acogida de personas evacuadas de los incendios, aunque finalmente no han realizado labor de voluntariado en este albergue improvisado puesto que hasta el momento no se ha derivado a nadie.

Voluntarios del campus y de ADIBE durante la actividad en el Punto Joven. / E. P.

Entre las iniciativas llevadas a cabo, han realizado la mejora de la imagen de la máquina de tren de la zona de la Pradera que han pintado de negro y rojo. Actividades intergeneracionales con mayores y niños de la residencia mixta y del campamento urbano han puesto en valor la experiencia de estos jóvenes en Benavente.