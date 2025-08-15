La solidaridad contra el fuego no entiende de fronteras

En momentos difíciles como los que está viviendo la provincia de Zamora frente al fuego no hay fronteras ni mapas, solo personas ayudando a personas. La colaboración, por modesta que sea, suma. Es el sentir de muchas personas que en estos días ponen en valor esa colaboración de gente amiga y otra que ni siquiera conocen. “Cuando muchas voluntades se encuentran, lo que parecía imposible empieza a ser posible”.

Desde Benavente y gracias a esa suma de voluntades se ha conseguido “en muy poquito tiempo y de un modo totalmente improvisado” ayudar a vecinos de la localidad leonesa de Felechares que han visto cómo el fuego les ha arrasado los campos.

Lo explica Silvia, una vecina de Santa Cristina de la Polvorosa que, junto a amigos de Benavente o Morales de Rey, se ha puesto en marcha para echar una mano a los vecinos de León. Ella forma parte de un grupo de Whatsapp de la Escuela de Folklore de Benavente, de panderos y panderetas, en el que Álvaro y Sergio explicaron que necesitan comida para el ganado de Felechares.

Cargando el forraje en Quintanilla de Urz. / Cedida

Enseguida comenzaron a organizarse. Silvia, de Rural Tattoo desde Santa Cristina, y Eva para conseguir forraje para el ganado. “Hemos conseguido contactar con un padre y un hijo, Iván y Miguel Ángel, de Quintanilla de Urz que donan el forraje”. Desde Quintanilla también, han podido estar en contacto directo con la empresa de Cocinas Peñín que ha echado una mano en la logística para conseguir la ayuda necesaria. Otro contacto logrado ha sido el de un chófer, Manuel, que ha sido el encargado de realizar el transporte de la donación de forraje en el tráiler que puso a su disposición la empresa Transportes Jesús.

“Desde casa te parece que es terrible lo que está pasando, pero cuando hablas con la gente de los pueblos y ves que han perdido el ganado, vacas, ovejas. Uno de estos chicos ha perdido las colmenas. Nos parece importante que si surge una necesidad, y puede surgir, si todos ponemos un poco de nuestra parte podemos salir adelante. Para lo que necesitan puede parecer que no es nada, pero es algo más”, explica Silvia.

Álvaro y Sergio, que son vecinos de Felechares pero no tienen ganado, han sido los encargados de recoger los fardos de forraje y juntar toda la ayuda para repartirla en el pueblo para la gente que lo necesita.

En los incendios, el humo borra las fronteras y lo único que importa es sumar fuerzas. Ya hace unos días veíamos vecinos de Pobladura del Valle acudir con su maquinaria a luchar contra el fuego en el pueblo leonés vecino de Alija del Infantado, los de Alcubilla no dudaron en ayudar a los de San Esteban.