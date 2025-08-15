Quiruelas anima sus calles con el desfile de carrozas

Quiruelas de Vidriales celebra estos días sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción. Esta tarde ha contado con una de las citas más esperadas y también más divertidas del programa festivo, con la que anima las calles y pone una nota de color. Es el desfile de carrozas que ha vuelto a sorprender con disfraces y puestas en escena de todo tipo y ha repartido en premios 450 euros en metálico.

Carroza ganadora de este año en Quiruelas. / E. P.

Para el fin de semana se prepara para vivir dos jornadas festivas con actividades para todas las edades.

El sábado, los más pequeños podrán disfrutar de juegos infantiles, mientras que la tradición se hará presente con la misa de difuntos. A mediodía, los vecinos compartirán un animado vermú y, por la tarde, tendrá lugar la 3ª edición del Torneo de Fútbol, enfrentando a viejas glorias y jóvenes promesas. Por la noche, los bailes tradicionales de la Asociación Etnográfica Bajo Duero abrirán la velada, que continuará con la gran verbena a cargo del grupo Top Líder, con un divertido bingo en el descanso.

El domingo de nuevo el encuentro vecinal en la cita con el vermú en los bares del pueblo. Por la tarde, el mercado artesanal permitirá descubrir productos locales y colaborar con la Asociación Contra el Cáncer a través de una rifa solidaria. La jornada concluirá con una sesión de zumba para animar a todos a bailar y el concierto de The Carlo’s Flamenco cerrando las fiestas con música y buen ambiente.

