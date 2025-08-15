Procesión y actos lúdicos y culturales en Villanueva

Villanueva de Azoague ha comenzado sus fiestas de agosto con actos tradicionales como la santa misa y procesión en honor a la Virgen de la Asunción. No ha faltado la participación vecinal que siguió la celebración con un vino español. La jornada se ha completado con exposición de fotos antiguas, juegos infantiles y tradicionales y fiesta ibicenca.

Procesión esta mañana en Villanueva de Azoague. / E. P.

El programa festivo continúa la próxima semana del 21 al 24 de agosto, con actividades para todos los públicos. El jueves arrancarán los festejos con competiciones como el campeonato de ping-pong y el divertido lanzamiento de tito de aceituna, y por la noche la música de la Disco Lights pondrá el primer ambiente festivo.

Vino español en Villanueva de Azoague. / E. P.

El viernes estará marcado por concursos deportivos, desde fútbol valla hasta triples y beer-pong, y la música en directo de La Última Legión dará paso a la noche en la Disco móvil Amnexio. El sábado combinará diversión para los más pequeños con hinchables y charanga, junto al encierro de chiquibueyes y una típica chorizada al vino. La noche se cerrará con bingo y macro-discoteca.

El domingo será un día de fiesta en familia, con hinchables de agua, comida popular, concursos de lanzamiento y espectáculos de magia y monólogo, para despedir las fiestas con la tradicional traca final.