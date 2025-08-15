Festejos populares
Procesión y actos lúdicos y culturales en Villanueva
Villanueva de Azoague ha comenzado sus fiestas de agosto con actos tradicionales como la santa misa y procesión en honor a la Virgen de la Asunción. No ha faltado la participación vecinal que siguió la celebración con un vino español. La jornada se ha completado con exposición de fotos antiguas, juegos infantiles y tradicionales y fiesta ibicenca.
El programa festivo continúa la próxima semana del 21 al 24 de agosto, con actividades para todos los públicos. El jueves arrancarán los festejos con competiciones como el campeonato de ping-pong y el divertido lanzamiento de tito de aceituna, y por la noche la música de la Disco Lights pondrá el primer ambiente festivo.
El viernes estará marcado por concursos deportivos, desde fútbol valla hasta triples y beer-pong, y la música en directo de La Última Legión dará paso a la noche en la Disco móvil Amnexio. El sábado combinará diversión para los más pequeños con hinchables y charanga, junto al encierro de chiquibueyes y una típica chorizada al vino. La noche se cerrará con bingo y macro-discoteca.
El domingo será un día de fiesta en familia, con hinchables de agua, comida popular, concursos de lanzamiento y espectáculos de magia y monólogo, para despedir las fiestas con la tradicional traca final.
