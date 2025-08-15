DIRECTO | Larga noche en Sanabria con tres frentes activos por el descontrolado fuego de Orense: las casas de la zona, a salvo

Cerca de 1.500 evacuados en Sanabria

Cerca de 1.500 personas han tenido que abandonar sus pueblos de residencia y veraneo en dirección a Puebla de Sanabria tras la orden de evacuación de Castromil, Pías, Villanueva de la Sierra, Barjacoba y Porto por el avance de las llamas y el humo hacia los pinares A Canda y de Villanueva de la Sierra. La capacidad de la Escuela Hogar, de 120 camas, se vio sobrepasada y a última hora de la tarde de ayer se preparaba el pabellón deportivo José Varela para recibir a las personas desplazadas a Puebla. El que ha pdido se ha trasladado a casas de familiares.

El uso del sistema de comunicación masiva de una emergencia a través de los teléfonos móviles Es-Alert ha convencido a un millar de vecinos de Porto para que abandonaran sus hogares por el incendio forestal que desde la provincia de Ourense ha llegado a la de Zamora. Se trata de la primera vez que se ha utilizado este sistema ante una emergencia en Zamora y, según ha detallado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, de los 1.350 vecinos y veraneantes evacuados en esa localidad, inicialmente había más de un millar que no querían abandonar el pueblo, que estos días está en fiestas. Sin embargo, entre la insistencia de la Guardia Civil y el envío del mensaje de alerta a las 19.42 horas para que evacuaran la zona por el peligro que suponía el incendio, se logró convencer a estas personas para que lo hicieran, aunque en Porto quedaron unos 170 vecinos aún que no quasieron dejar sus casas.

