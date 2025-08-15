En Directo
DIRECTO | Larga noche en Sanabria con tres frentes activos por el descontrolado fuego de Orense: las casas de la zona, a salvo
Desalojadas Castromil, Villanueva de la Sierra, Pías, Barjacoba y Porto
Los fuegos de Puercas y Molezuelas, bajo control y estabilizados
El 95% de Abejera, arrasado entre los incendios de 2022 y el de este año
Renfe devuelve o cambia los billetes a sus usuarios afectados
LOZ
Sigue con nosotros todas las novedades de los dos incendios de nivel 2 declarados en la provincia de Zamora.
Puercas y Molezuelas
Los fuegos de Puercas y Molezuelas, bajo control y estabilizados tras una noche de relativa tranquilidad en la zona. Todos los esfuerzos se trasladan a la Alta Sanabria.
Casas a salvo
Intenso trabajo durante la noche para salvar las casas de los municipios de la Alta Sanabria desalojados, que de momento se mantienen a salvo.
Situación en Alta Sanabria: tres frentes activos
Tres frentes activos en el incendio de Orense que saltó este jueves a la Alta Sanabria: Castromil (donde acaban de llegar dos buldozer), Villanueva de la Sierra y Porto. Además, numerosos focos gallegos continúan ardiendo sin control de modo que el aire será clave. Por su parte, en la zona de Villanueva de la Sierra ha entrado en los valles de Vivey mientras que las llamas de Porto se reproducen cada poco sin descanso ante una climatología que poco ayuda.
Renfe
Tras suspender ayer la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia por los incendios de Orense, si eres uno de los afectados y tienes un billete, debes saber que puedes anularlo o cambiarlo sin gastos.
Hasta nuevo aviso, la circulación de la alta velocidad entre Madrid y Galicia sigue interrumpida.
Zamora y los incendios: quinta noche de convivencia
Quinta noche conviviendo con los incendios en Zamora, la primera en la Alta Sanabria a consecuencia del fuego procedente de Orense, que entró ayer con fuerza por Castromil y obligó a evacuar a Porto, Barjacoba, Pías y Villanueva de la Sierra.
Las llamas queman Sanabria durante la noche
Así avanza en incendio de Castromil por la Alta Sanabria, provocando la evacuación de cerca de 1.500 personas.
Cerca de 1.500 evacuados en Sanabria
Cerca de 1.500 personas han tenido que abandonar sus pueblos de residencia y veraneo en dirección a Puebla de Sanabria tras la orden de evacuación de Castromil, Pías, Villanueva de la Sierra, Barjacoba y Porto por el avance de las llamas y el humo hacia los pinares A Canda y de Villanueva de la Sierra. La capacidad de la Escuela Hogar, de 120 camas, se vio sobrepasada y a última hora de la tarde de ayer se preparaba el pabellón deportivo José Varela para recibir a las personas desplazadas a Puebla. El que ha pdido se ha trasladado a casas de familiares.
El uso del sistema de comunicación masiva de una emergencia a través de los teléfonos móviles Es-Alert ha convencido a un millar de vecinos de Porto para que abandonaran sus hogares por el incendio forestal que desde la provincia de Ourense ha llegado a la de Zamora. Se trata de la primera vez que se ha utilizado este sistema ante una emergencia en Zamora y, según ha detallado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, de los 1.350 vecinos y veraneantes evacuados en esa localidad, inicialmente había más de un millar que no querían abandonar el pueblo, que estos días está en fiestas. Sin embargo, entre la insistencia de la Guardia Civil y el envío del mensaje de alerta a las 19.42 horas para que evacuaran la zona por el peligro que suponía el incendio, se logró convencer a estas personas para que lo hicieran, aunque en Porto quedaron unos 170 vecinos aún que no quasieron dejar sus casas.
Las empresas de extinción de incendios piden luchar contra el fuego los 365 días del año y no sólo en verano
La Asociación de Trabajos Aéreos y de Emergencias (Ataire) reclamó este jueves que las administraciones destinen toda su atención en la lucha contra los incendios durante todo el año y no solamente en los meses de verano cuando los desastres medioambientales se hacen realidad, como en este 2025.
La asociación ha advertido de que se está produciendo una alarmante falta de profesionales especializados en la extinción de incendios, especialmente para el manejo de aviones o helicópteros, que se han ido a otros países por recibir mejores salarios. Además, la mayoría de los equipos de extinción son privados.
Como ha denunciado en los últimos años, Ataire subraya que "se ha dado incluso la circunstancia de que algunos de estos concursos quedasen desiertos debido a las condiciones de los concursos, consideradas ruinosas por las empresas que se encargan de la extinción con medios aéreos".
Ayuda a los afectados
Ante los últimos incendios registrados en Zamora, la delegación provincial de caza ha puesto en marcha una campaña de ayuda a los pueblos afectados para, "entre todos, pasar estos momentos tan dramáticos".
Con este objetivo ha establecido contactos con entidades, agricultores, ganaderos, asociaciones de profesionales del campo, juntas agropecuarias, cotos de caza o Ayuntamientos, a los que ha solicitado colaboración para llevar a los pueblos afectados forraje, heno, paja, pan duro, fruta, alfalfa, bebederos o cubas de agua.
Vuelven a casa
Después de tres días y tres noches de incertidumbre, los vecinos de los nueve pueblos afectados por el incendio de Puercas – Puercas, Ferreruela de Tábara, Losacio, Abejera, Riofrío de Aliste, Sarracín de Aliste, Valer, Bercianos y Sesnández– pudieron volver la mañana de este jueves a sus casas. Las carreteras se abrieron y un escenario sin llamas, aunque todavía con la tierra humeante y algún que otro susto por reproducciones, invitaba a un millar de personas a ir recuperando la normalidad.
La mayor desgracia de este fuego, que ha calcinado alrededor de 4.500 hectáreas, son los daños personales. Las graves quemaduras sufridas por cuatro vecinos de Abejera, un matrimonio de 80 y 77 años y su hija de 56, y un vecino de 64 años a los que el fuego sorprendió en el coche cuando escapaban de las llamas hacia Riofrío la tarde del martes. Según el parte oficial trasladado por la Junta de Castilla y León, todos se encuentran en situación crítica, menos la mujer de 77 años, cuyo estado es grave.
