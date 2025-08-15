En Directo

DIRECTO | Larga noche en Sanabria con tres frentes activos por el descontrolado fuego de Orense: las casas de la zona, a salvo

Desalojadas Castromil, Villanueva de la Sierra, Pías, Barjacoba y Porto

Los fuegos de Puercas y Molezuelas, bajo control y estabilizados

El 95% de Abejera, arrasado entre los incendios de 2022 y el de este año

Renfe devuelve o cambia los billetes a sus usuarios afectados

VÍDEO | El incendio de la Alta Sanabria continúa quemando durante la noche

Cedido

LOZ

Sigue con nosotros todas las novedades de los dos incendios de nivel 2 declarados en la provincia de Zamora.

