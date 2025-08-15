Verano Cultural

Bretó celebra su I Feria de Artesanía y varios talleres

Eva Ponte

Bretó de la Ribera ha acogido la I Feria de Artesanía con una gran acogida de participantes. La iniciativa, organizada por la Asociación Cultural Montes Negros y el Ayuntamiento de la localidad viene a sumarse al amplio programa cultural del verano. Niños y mayores han podido participar en varios talleres artesanales.

