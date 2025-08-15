Afición taurina y fiesta en Castrogonzalo

Las fiestas de San Roque de Castrogonzalo vuelven a ser un gran atractivo para vecinos y visitantes con un programa en el que se mantienen actos tradicionales y se proponen citas gastronómicas, música en directo y citas taurinas. Este año el Ayuntamiento ha apostado por una importante novedad, la adquisición de una plaza de toros que permanecerá instalada de modo permanente en el pueblo y con lo que pretende ahorrar en lo sucesivo en el presupuesto previsto para los festejos. Explica su alcalde, Gonzalo García, que cada año se gastaba unos 12.000 euros en el alquiler de la plaza y, de este modo, en cuestión de tres años tendrá amortizado ese coste.

Plaza de Toros de Castrogonzalo. / E. P.

La inauguración de la plaza, en la que se ha afanado el equipo de Gobierno para tenerla lista para estos festejos, tuvo lugar en la noche del jueves, con una suelta de vaquillas en la que no faltó la animación de vecinos y visitantes.

La jornada festiva continuó de madrugada con la degustación de sopas de ajo al estilo castreño, en El Plantío, que logró reunir a los participantes en un ambiente de convivencia.

Preparando las sopas de ajo. / E. P.

Los festejos taurinos son, sin duda, sello indiscutible de las celebraciones en Castrogonzalo, y han marcado el pulso de este viernes con el encierro campero mixto de la mañana y la suelta de vaquillas de la tarde en la Plaza de Toros, rematada con el concurso del pañuelo.

Desenjaule de vaquillas nocturno. / E. P.

El sábado, otra suelta de vaquillas y, el domingo, además de las actividades infantiles taurinas a cargo de Acasta, la afición volverá a encontrarse con las exhibiciones de manejo natural y doma vaquera, que pondrán el broche a tres días de pasión por el mundo del toro.

La música, presente en cada jornada, correrá a cargo del grupo Horus en la noche del sábado y el domingo será la macrodiscoteca Rave la que despida las fiestas por todo lo alto.