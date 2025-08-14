Una investigación muestra detalles inéditos de la vida monacal en San Román del Valle, durante más de 300 años

La recuperación del patrimonio histórico del Convento de Nuestra Señora del Valle es el objetivo del colectivo Conventus creado en San Román del Valle y que desde hace meses trabaja en la reconstrucción virtual en 3D de la planta original del convento y sus posesiones.

En el día de hoy el colectivo organiza un mercadillo solidario y una charla sobre los orígenes del Convento de Nuestra Señora del Valle.

Mecadillo solidario

A las siete de la tarde dará comienzo el mercadillo solidario de verano, cuya recaudación se destinará a los proyectos del colectivo, entre ellos la citada reconstrucción virtual en 3D de la planta original del convento y sus posesiones.

Este ha sido un modo de ir recabando fondos para su proyecto. Hasta el momento, gracias a sus mercadillos solidarios, Conventus ha logrado recaudar cerca de 1.500 euros, y mantiene abiertas sus vías de donación y voluntariado para seguir avanzando en su labor de investigación, difusión y recuperación del legado del Convento.

Cartel informativo sobre la jornada organizada por Conventus. / .

Charla informativa

Tras el mercadillo, prevista para las 21 horas, hay una charla en la que los ponentes aportarán datos desconocidos hasta el momento y que sitúan la fundación del convento entre 1375 y 1380, vinculada al obispo franciscano Alfonso del Toro, según una bula papal de 1403 y otros documentos del Archivo Histórico Nacional (AHN). Se ha identificado además a los primeros frailes y religiosas del lugar, procedentes del Bierzo, Galicia y Portugal.

La investigación realizada hasta el momento y que se dará a conocer en esta charla destaca la proyección internacional del convento, con misiones que dieron origen a otros conventos en Castilla, Andalucía e incluso Portugal. En particular, se abordará la figura de Juan de Ponferrada, fraile fundador de casas franciscanas en Sevilla y más tarde en tierras portuguesas.

Uno de los aspectos más llamativos de esta ponencia es la revisión del origen de los famosos sepulcros del convento, "tradicionalmente atribuidos a los primeros condes de Benavente. Las evidencias documentales demuestran que, en realidad, pertenecen al matrimonio Juan Rodríguez Pimentel y Teresa Álvarez de Somoza, fundadores de una capilla en 1443. Sus sepulcros, están hoy conservados en el Museo de los Caminos (Astorga)", explica Cristina Mateos, del colectivo.

Los investigadores también han sacado a la luz aspectos poco conocidos del día a día del convento, como sus donaciones de tierras a "pobres de solemnidad", o la solicitud en 1830 de permiso para excavar pozos artesianos, buscando garantizar el abastecimiento autónomo de agua. Según la memoria oral y documentación conservada, aún existiría un canal subterráneo intacto.

Documento relativo a los "pobres de solemnidad". / .

Diversos documentos muestran cómo el convento y los pueblos vecinos resolvían disputas (insultos, conflictos por ganado o caza) mediante reuniones públicas, disculpas y compromisos de amistad futura. Un ejemplo notable de convivencia, justicia y reparación restaurativa en la historia rural.

Riqueza documental inédita

Todo ello se ha recabado gracias a una riqueza documental inédita: más de 600 páginas revelan la vida cotidiana y económica del convento. Los 4 volúmenes recopilados por Francisco Trancón en el Archivo Histórico Nacional revelan detalles comerciales, sociales y religiosos de la vida conventual durante más de 300 años. Incluyen compraventas, donaciones, litigios y ayudas sociales que aún no han sido exploradas por investigadores.

El colectivo Conventus aprovecha esta ocasión para invitar a instituciones, asociaciones y particulares a colaborar en la recuperación de un patrimonio que, "pese a su estado actual de ruina, conserva un enorme valor histórico, espiritual y simbólico para la comarca".