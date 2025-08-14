El incendio de Molezuelas queda controlado en el lado zamorano

La lucha contra el fuego permitía anoche recuperar la calma a vecinos de los pueblos zamoranos afectados por el fuego iniciado el domingo en Molezuelas de la Carballeda y Uña y que a última hora de ayer permanecía en perimetración. La jornada fue aún complicada por la mañana, en la que las llamas tuvieron en vilo a diferentes pueblos de Vidriales donde se afanaron en mantener controlado el avance de las llamas y se consiguió con la ayuda de los medios de extinción de incendios. El esfuerzo colectivo ha sido clave para frenar el avance del fuego iniciado en Molezuelas de la Carballeda. Según explicaba a última hora de la tarde el alcalde de Santibáñez, Iván Alfonso Acedo, que ha estado en primera línea en las labores de un contrafuego siguiendo las indicaciones de los expertos, ahora está en la zona de San Pedro de la Viña "en fase de liquidación".

Se han intensificado las labores de la extinción completa de los focos, para asegurar que no haya riesgo de reactivación eliminando posibles puntos calientes que pudieran quedar. Junto al alcalde han estado, codo con codo, vecinos de varios pueblos de la comarca de Los Valles como Aguilar de Tera, Tardemézar, Camarzana, Fuente Encalada o Bercianos, entre otros. Vecinos de Pobladura del Valle están colaborando con maquinaria y los medios que tienen en la lucha contra el fuego que arrasa los vecinos pueblos de León.

También los 615 vecinos evacuados de seis localidades de Benavente afectadas por el fuego, ayer regresaban a sus casas, según confirmó el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada sobre las ocho y media de la tarde. "Han dado el visto bueno para levantar las restricciones en Alcubilla, aunque mantendrán la vigilancia hasta mañana a las 10, por lo menos. Así que se termina el desalojo", informaba ayer el alcalde.

Con el fuego controlado, la zona ya está en fase de perimetración, y las primeras estimaciones permiten hablar de unas 7.000 hectáreas calcinadas solo en la provincia de Zamora. Sin embargo, el mismo incendio permanece activo en la comarca leonesa de Valdería, donde se ha quemado una superficie mucho más amplia, llegando a pocos kilómetros de La Bañeza. La superficie total arrasada por este incendio, entre Zamora y León, podría superar las 30.000 hectáreas, según estimaciones de algunos expertos.

En la provincia de Zamora habían sido desalojadas las poblaciones de Congosta, Alcubilla de Nogales, Villageriz, Fuente Encalada, Carracedo y San Pedro de la Viña que llevaban evacuadas desde el martes, en algunos casos desde el lunes. En el caso de Congosta, los vecinos fueron desalojados el primer día del incendio, igual que los de Molezuelas de la Carballeda, y el lunes por la mañana regresaban a sus hogares, pero los de Congosta volvían a ser desalojados solo unas pocas horas más tarde.

De la tensión a la esperanza

La jornada de ayer fue la de esperar noticias. Las personas desalojadas de sus casas aseguraban que estaban cansadas. Los que seguían en los pueblos hablaban de "abandono" y "descoordinación" de los "escasos medios" para la extinción del fuego. Todos ellos esperando que este "infierno" dejara paso a la vuelta a casa, a pesar de lo que se pudieran encontrar en ella.

El alcalde de Santibáñez explicaba a última hora de la tarde cómo habían ido los trabajos contra el fuego en colaboración con los pocos efectivos desplegados en la zona. "Ayer un cambio repentino del viento complicó todo y el fuego recorrió diez kilómetros en apenas diez minutos”, señaló. Lamenta el alcalde que "la falta de medios ha sido una constante, aunque la respuesta vecinal ha sido muy importante". Los medios disponibles y los vecinos de la comarca han ayudado a contener el fuego antes de que alcanzara nuevas áreas urbanas. Por la tarde, el bulldozer comenzó la perimetración hacia el pinar de Brime, "está todo muy controlado, y las brigadas helitransportadas (BRIF) comienzan a retirarse del lugar. Quedan en la zona un par de cuadrillas".

Los ánimos por la mañana eran bien distintos. Los vecinos de varios pueblos relataban la tensión vivida en la noche anterior por el avance del fuego. De la conversación con ellos se extrae algo en común, la sensación de "impotencia", algunos hablan de "abandono" y todos de la falta de "información oficial" de cómo estaba la situación en esta zona.

Vecinos de Alcubilla de Nogales, Santibáñez de Vidriales, Rosinos y Carracedo señalaban que "nosotros ya no importamos, nos hemos quedado abandonados”, explicaban desolados algunos de ellos que han estado al pie del cañón y que prefieren no dar sus nombres.

Vecinos de Santibáñez de Vidriales se acercaron hasta Carracedo de Vidriales para colaborar en la extinción del fuego que alcanzó el casco urbano. Temían que el fuego alcanzara también Santibáñez y permanecían atentos a la evolución del viento.

Carracedo, vigilante

Carracedo era uno de los municipios desalojados, pero los más jóvenes se han quedado a defender el pueblo. "Se prendió el fuego en varias casas viejas", explicaba una de las participantes en las labores procedente de Santibáñez de Vidriales. Además de los voluntarios y la UME han estado cuatro efectivos de Diputación Provincial. El fuego también ha alcanzado algunas viviendas de reciente construcción.

El incendio de Molezuelas entra en las casas de Carracedo

El diputado de zona y alcalde de Villanázar, Emilio Fernández, que durante todos estos días ha realizado una labor de comunicación constante con los vecinos de los pueblos afectados y recorrido cada una de las poblaciones, también colaboró la noche del martes en las labores realizadas en Carracedo. En la mañana de ayer, en su recorrido por los pueblos, explicaba que "ahora hay que mantener la vigilancia puesto que las casas que se han calcinado puede haber alguna viga que caiga y se reavive el fuego. Las labores son ahora de vigilancia", explicaba.

En la zona de Vidriales reconocen algunos lugareños la falta de limpieza de solares durante el resto del año que no ha ayudado nada a la hora de poner freno a la propagación del fuego. Algo que consideran tienen que enmendar.

De arriba a abajo: Carracedo vigilante de las casas calcinadas, humo en Rosinos, imagen desde San Pedro de la Viña y Uña de Quintana.

De Carracedo las labores de apoyo para frenar el fuego han seguido por la zona del pinar de Brime de Sog. "Esta mañana había mucho humo. En Brime empezó a quemarse el pinar a unos 4 kilómetros del pueblo", explicaban. "En ello andan ahora por la mañana". "Ya no existe lo nuestro. Nos han abandonado. Nosotros estamos abandonados. Ahora ya solo existe la Culebra y León". Y es que en la noche aseguran que los medios que había en la zona se desplazaron hasta la población leonesa de Jiménez de Jamuz. "Aquí estaríamos unas veinte personas con los guardas forestales apagando el fuego en el pinar. Gente con las mochilas y los pick ups que es lo que tenemos", indicó un concejal de Camarzana de Tera.

Desde Camarzana y otros pueblos de Vidriales han colaborado para frenar el fuego en zonas cercanas a San Pedro de la Viña. Mientras que en Alcubilla fueron tajantes. "Esta noche nos han abandonado", explicaba una vecina. Los vecinos que siguen en el pueblo han salido con mochilas y "con los pocos medios que tenemos a frenar el fuego. Hemos avisado que se estaba quemando el monte, pero ahora la prioridad son las personas".

El alcalde de Alcubilla de Nogales señalaba que "estamos intentando digerirlo. Nervios, impotencia y cabreo", resumía. "Al menos no entró en el pueblo".

Solidaridad con los evacuados

Mientras en los pueblos afectados por el fuego llega algo de calma por el control del fuego, Benavente prepara el Centro de Negocios del Centro de Transporte y Logística (CTLB) de la ciudad como centro de acogida y alojamiento de las personas evacuadas de los fuegos de la provincia. El Ayuntamiento de Benavente está dotando la nave central del Centro de Negocios con el dispositivo de alojamiento, con la colaboración de los voluntarios de Protección Civil. La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, explica que "desde el primer momento nos hemos puesto a disposición de la Junta de Castilla y León, tanto a nivel de infraestructuras como en el suministro de alimentos, el contacto ha sido directo con el delegado territorial y los diputados de la zona para conocer de primera mano las necesidades y evitar la sobresaturación de recursos".

Además, en Pobladura del Valle se han dotado un total de 31 camas para albergar a personas desalojadas de sus casas en la localidad de Alija del Infantado. La solidaridad vecinal ha permitido que no les faltaran víveres para desayunar y atender sus necesidades básicas.