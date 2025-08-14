DIRECTO | Quinto día en el infierno: el viento complica la extinción del incendio de Puercas, descontrolado por la Culebra

El viento complica el devastador incendio de Puercas, a todas luces intencionado

"Estamos a la suerte". Ángel Andrés Ferreras pone voz al sentimiento de desamparo e incertidumbre que se ha vivido este miércoles en Abejera de Tábara. Al alcalde de esta pedanía del municipio de Riofrío de Aliste le costaba abrir los ojos, enrojecidos y vidriosos, tras dos noches en vela desde que la tarde del lunes 11 de agosto se desatara la pesadilla con un incendio, con toda probabilidad intencionado, que comenzó en las cercanías del cementerio de Puercas de Aliste y hasta ahora ha calcinado más de 2.500 hectáreas.

Después de unas horas de cierta tranquilidad, hacia las 12.00 del mediodía comenzaron las temidas reactivaciones, favorecidas por el constante viento y cambios de direcciones. Ayer fue de nuevo un no parar. Una reproducción cerca de la vía quemó la vieja estación de Abejera y volvió a poner en alerta al pueblo, golpeado de lleno por el fuego con cuatro vecinos heridos graves, dos en estado crítico. Al otro lado de la carretera, en el término de Riofrío de Aliste, el fuego saltaba la vía y avanzaba hacia la zona de El Casal, en dirección Ferreras de Abajo.

