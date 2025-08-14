En Directo
DIRECTO | Quinto día en el infierno: el viento complica la extinción del incendio de Puercas, descontrolado por la Culebra
El fuego de Puercas, posiblemente intencionado, corre por la Sierra de la Culebra hacia Otero de Bodas y Ferreras de Arriba: los dos heridos en la UCI de Zamora, en estado crítico
La Alta Sanabria, amenazada por los incendios de Ourense: Castromil, desalojado; Hermisende, preparado para una posible evacuación
Se estiman 7.000 hectáreas quemadas por el incendio de Molezuelas en Zamora
LOZ
Sigue con nosotros todas las novedades de los dos incendios de nivel 2 declarados en la provincia de Zamora.
Triste récord
Los dos grandes incendios que asolan la provincia de Zamora van camino de batir el triste récord de superficie quemada que la Sierra de la Culebra sufrió en el verano de 2022. Especialmente el que se inició en Molezuelas de la Carballeda, que ha avanzado veloz por los Valles, ha traspasado la frontera provincial de León y ahora se ha adentrado ya en la comarca de La Bañeza. Ese incendio, que comenzó en una zona boscosa, afectó después a monte bajo y matorral, ha cogido velocidad cuando ha entrado en terrenos de cultivo.
Los últimos mapas de situación de los satélites de Copernicus los ha analizado el profesor y experto forestal Celso Coco, que estima en una primera aproximación con los últimos datos que son más de 36.500 hectáreas la superficie afectada por este incendio, en su mayor parte en la provincia de León. De hecho, en Zamora la Delegación Territorial de la Junta ha hecho una primera estimación de unas 7.000 hectáreas en la provincia afectadas por ese incendio.
Cuarta noche en el infierno
Cuarta noche en el infierno desde que se desatara el pasado domingo el incendio de Molezuelas, que va camino de ser el más devastador de la historia de España. Por su parte, el viento complica la extinción del incendio de Puercas, que avancia hacia el noroeste y se descontrola. Otra vez la Sierra de la Culebra. Mientras tanto, la Alta Sanabria está en alerta por el intenso humo que llega desde Galicia, apreciable desde casi todos los puntos de la provincia.
El incendio de Puercas cerca Valer de Aliste
Llamas de varios metros de altura se aproximan a Valer de Aliste. Si por la tarde el viento dirigía el incendio hacia Otero de Bodas y Ferreras de Arriba, antes de la media noche el incendio viró hacia el sur, en dirección a Valer, una de las localidades desaljadas el día anterior.
Parte del director técnico de extinción del incendio de Molezuelas
Después de una tarde compleja, con numerosas y continuas reactivaciones, el incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda presenta un aspecto más favorable en Zamora que en León, donde quedan jornadas de trabajo por delante. Ha bajado la temperatura y ha aumentado la humedad. La lluvia, que ha caído de forma desigual solo en algunas partes del incendio, ha servido, al menos, para refrescar el ambiente y enfriar algunos puntos calientes. Informa Antonio Rodríguez, director técnico del operativo.
Marlaska pide dos aviones cisterna a la UE
El ministro de Interior informa de que la Unión Europea aportará dos aviones cisterna a España para la lucha contra los incendios. Los aviones solicitados tienen más de 5.500 litros de capacidad.
El viento complica el devastador incendio de Puercas, a todas luces intencionado
"Estamos a la suerte". Ángel Andrés Ferreras pone voz al sentimiento de desamparo e incertidumbre que se ha vivido este miércoles en Abejera de Tábara. Al alcalde de esta pedanía del municipio de Riofrío de Aliste le costaba abrir los ojos, enrojecidos y vidriosos, tras dos noches en vela desde que la tarde del lunes 11 de agosto se desatara la pesadilla con un incendio, con toda probabilidad intencionado, que comenzó en las cercanías del cementerio de Puercas de Aliste y hasta ahora ha calcinado más de 2.500 hectáreas.
Después de unas horas de cierta tranquilidad, hacia las 12.00 del mediodía comenzaron las temidas reactivaciones, favorecidas por el constante viento y cambios de direcciones. Ayer fue de nuevo un no parar. Una reproducción cerca de la vía quemó la vieja estación de Abejera y volvió a poner en alerta al pueblo, golpeado de lleno por el fuego con cuatro vecinos heridos graves, dos en estado crítico. Al otro lado de la carretera, en el término de Riofrío de Aliste, el fuego saltaba la vía y avanzaba hacia la zona de El Casal, en dirección Ferreras de Abajo.
Desalojados por el incendio de Puercas
Las labores de extinción continúan en el incendio de Puercas. 50 medios terrestres y aéreos trabajan sobre el terreno.
615 personas regresan a sus casas
Los 615 vecinos evacuados de seis localidades del Valle de Vidriales, en Zamora, afectadas por el incendio de Molezuelas de la Carballeda ya tienen permitido regresar a sus casas, según ha confirmado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada.
Con el fuego controlado, la zona ya está en fase de perimetración, y las primeras estimaciones permiten hablar de unas 7.000 hectáreas calcinadas solo en la provincia de Zamora. Sin embargo, el mismo incendio permanece activo en la comarca leonesa de Valdería, donde se ha quemado una superficie mucho más amplia, llegando a pocos kilómetros de La Bañeza.
Abel murió por defender su pueblo
Se llamaba Abel, era motero y mostraba su solidaridad siempre que podía, por lo que no se lo pensó dos veces a la hora de ayudar a extinguir en la provincia de León el incendio que se inició en Molezuelas de la Carballeda.
El fallecido, de 35 años, murió el martes en Nogarejas, a la altura del kilómetro 12 de la carretera LE-125. Realizaba trabajos de desbroce cuando se vio atrapado por las llamas al juntarse dos lenguas de fuego.
Controlado el avance del fuego por San Pedro de la Viña
La lucha contra el fuego permite recuperar la calma a vecinos de Brime de Sog, San Pedro de la Viña o Santibáñez de Vidriales ya que, el esfuerzo colectivo ha sido clave para frenar el avance del fuego iniciado en Molezuelas de la Carballeda. Según explica el alcalde de Santibáñez, Iván Alfonso Acedo, que ha estado en primera línea en las labores de un contrafuego siguiendo las indicaciones de los expertos, ahora está en la zona de San Pedro de la Viña “en fase de liquidación”.
En estos momentos se trabaja en la extinción completa de los focos restantes y se hará hincapié en asegurar que no haya riesgo de reactivación eliminando posibles puntos calientes que puedan quedar. Junto al alcalde han estado codo con codo vecinos de varios pueblos de la comarca como Aguilar de Tera, Tardemézar, Camarzana, Fuente Encalada o Bercianos entre otros.
