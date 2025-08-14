En Directo

DIRECTO | Quinto día en el infierno: el viento complica la extinción del incendio de Puercas, descontrolado por la Culebra

El fuego de Puercas, posiblemente intencionado, corre por la Sierra de la Culebra hacia Otero de Bodas y Ferreras de Arriba: los dos heridos en la UCI de Zamora, en estado crítico

La Alta Sanabria, amenazada por los incendios de Ourense: Castromil, desalojado; Hermisende, preparado para una posible evacuación

Se estiman 7.000 hectáreas quemadas por el incendio de Molezuelas en Zamora

VÍDEO | El 43 Grupo del Ejército del Aire participa en la extinción del incendio de Puercas.

Sigue con nosotros todas las novedades de los dos incendios de nivel 2 declarados en la provincia de Zamora.

