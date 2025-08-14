La colaboración de vecinos de Los Valles, clave en la lucha contra el fuego de Molezuelas

El fuego ya está controlado pero aseguran los vecinos de la comarca de Los Valles afectados por el incendio de Molezuelas de la Carballeda que lo peor no ha terminado. “Ahora volvemos a la realidad”, explica una vecina de Alcubilla con la emoción a flor de piel al contemplar un paisaje completamente cambiado de color, al negro haciendo un recorrido por los aledaños de su pueblo.

El recorrido por algunos de estos municipios deja la sensación de silencio, donde antes había los sonidos de la vida cotidiana, ahora el viento arrastra las cenizas, los paisajes verdes se han tornado irreconocibles, campos completamente arrasados, el olor a humo y madera quemada en el aire. Con el fuego se han ido muchas cosas materiales, pero también que afectan a las emociones, aseguran. “Es difícil de asimilar, ahora es momento de evaluar daños y de ver cómo tirar para adelante”, señala otro vecino de Ayoó.

Paisaje en la zona de Los Valles afectada por el fuego. / E. P.

En San Pedro de Ceque es especialmente desolador ver cómo el fuego no entiende de fronteras. En este pueblo se organizaron para combatir el incendio con aquello que tenían y gracias a la colaboración vecinal. “Aguantó el mirador de la ruta de Osilga al incendio, en San Pedro de Ceque. Está todo quemado menos el banco y pallets”. Son palabras de Ramón, técnico responsable de la formación de los alumnos del programa mixto de empleo de este municipio. San Pedro ha dedicado años a la realización de rutas de senderismo para poner en valor distintas zonas naturales de la localidad en el Monte Las Majadas donde hay robles centenarios.

Imagen desde el monte de San Pedro de Ceque. / E. P.

La ruta para dar a conocer la Fuente de Osilga fue una de las actuaciones medioambientales llevadas a cabo en materia forestal. Desde el mirador se observa la devastación del paisaje en el que se juntan los municipios de Ayoó de Vidriales, Brime de Sog, San Pedro de Ceque y parte de Uña de Quintana. “Favoreció el cambio del viento”, asegura.

Zona devastada por el fuego en San Pedro de Ceque. / E. P.

Los trabajadores del Programa Mixto han colaborado en la extinción del incendio en las zonas de Uña, Brime y San Pedro de la Viña junto a otros vecinos de los pueblos limítrofes. “Hicimos turnos para estar vigilando la evolución del fuego las 24 horas del día”, indica. No fueron los únicos, en los momentos más complicados fueron haciéndose cuadrillas para hacer frente al fuego con vecinos de toda la comarca de Benavente que fueron moviéndose de escenario según las necesidades de cada pueblo.

“Si algo vale la pena de destacar es, sin duda, la colaboración de todos para intentar frenar el fuego, con aquello que teníamos, la colaboración de vecinos”. Aseguran que la noche del martes "que fue la más complicada, llegó gente de Villanázar, del programa mixto, también a echar una mano".