Ayoó de Vidriales afronta las secuelas del fuego

Ayoó de Vidriales ha vivido unos días de tensión por el alcance del fuego procedente de Molezuelas de la Carballeda y Uña de Quintana. "Hemos vivido momentos de mucho estrés" que, según indica su alcalde, David Martínez, “supera lo normal”. Esta localidad ha permanecido confinada “porque no podíamos salir por ningún lado, estábamos rodeados”explica.

El alcalde asegura que ante lo ocurrido en el pueblo “te sientes impotente porque no sabes ni lo que tienes que hacer, es muy complicado”.

Una finca de Ayoó quemada. / José Luis Fernández

Ahora es el momento de hacer balance y explica que “tenemos informe directo de la Junta de Castilla y León para que transmitamos la documentación de las casas quemadas, con el IBI reglamentario, para ver qué se puede hacer”. Explica que la prioridad ahora es “desescombrar todo lo que se ha quemado, porque los problemas pueden venir de que se caiga ahora una viga o cause algún accidente, hay que sacar todo lo que se ha quemado”.

Explica que durante el fuego se han calcinado cuatro casas, de las que dos están deshabitadas y otra más habitada de modo parcial. Con un semblante de preocupación Martínez explica que gracias a que la gente estaba en sus casas se pudo ir refrescando con mangueras los entornos de las viviendas y los jardines porque el peligro llegaba con las pavesas”.

Hace también una primera reflexión de cómo actuar para prevenir la propagación del fuego con la magnitud que se ha llevado a cabo en esta ocasión. “Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para mantener bien cuidadas y limpias las fincas y todos los alrededores del pueblo. Quitar toda la maleza para evitar que el fuego prenda y ponernos en peligro”, señala el alcalde.