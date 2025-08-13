Regresan a casa los evacuados del incendio de Molezuelas, que ha calcinado 7.000 hectáreas de Zamora
El mismo incendio permanece activo en territorio de la provincia de León
A. B.
Los 615 vecinos evacuados de seis localidades del Valle de Vidriales, en Zamora, afectadas por el incendio de Molezuelas de la Carballeda ya tienen permitido regresar a sus casas, según ha confirmado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada.
Con el fuego controlado, la zona ya está en fase de perimetración, y las primeras estimaciones permiten hablar de unas 7.000 hectáreas calcinadas solo en la provincia de Zamora. Sin embargo, el mismo incendio permanece activo en la comarca leonesa de Valdería, donde se ha quemado una superficie mucho más amplia, llegando a pocos kilómetros de La Bañeza.
En la provincia de Zamora habían sido desalojadas las poblaciones de Congosta, Alcubilla de Nogales, Villageriz, Fuente Encalada, Carracedo y San Pedro de la Viña llevaban evacuadas desde el martes, en algunos casos desde el lunes. En el caso de Congosta, los vecinos fueron desalojados el primer día del incendio, igual que los de Molezuelas de la Carballeda, y el lunes por la mañana regresaban a sus hogares, pero los de Congosta volvían a ser desalojados solo unas pocas horas más tarde.
La superficie total arrasada por este incendio, entre Zamora y León, podría superar las 30.000 hectáreas, según estimaciones de algunos expertos.
