Pobladura del Valle alberga a evacuados de Alija del Infantado por el fuego de Molezuelas
El Ayuntamiento y vecinos montan 31 camas para el alojamiento de afectados por el fuego en el vecino pueblo leonés
Al igual que para el fuego entre los pueblos vecinos de Zamora y León no hay fronteras. Vecinos de Pobladura del Valle colaboran en las labores de apoyo contra el fuego iniciado en Molezuelas de la Carballeda y que se cierne sobre la provincia lde León desde la tarde de ayer.
Algunos jóvenes de este pueblo zamorano de la comarca de Benavente están ayudando con la maquinaria de la que disponen a Alija del Infantado donde ayer se evacuaban 600 personas. "Nos pidieron si podíamos acoger gente en el pueblo y así lo hemos hecho", explica una de las concejalas del Ayuntamiento de Pobladura del Valle.
En esta ocasión las dependencias de las antiguas escuelas abren sus puertas a la solidaridad. En este espacio se han montado 31 camas para albergar a vecinos del pueblo leonés que está a apenas doce kilómetros en recorrido en coche. "Aunque haya sido iniciativa del Ayuntamiento hemos pedido colaboración vecinal y no han faltado víveres para poder acoger a estos vecinos, y han podido desayunar aquí", añadía.
Esta noche han pasado la noche en este albergue un total de 29 personas. "Todas ellas válidas y que han venido hasta aquí por sus propios medios y porque sabían de antemano que tenían posibilidad de alojamiento".
La mayoría ya han vuelto al pueblo a colaborar con las labores en la lucha contra el fuego y a conocer la evolución del mismo ya que, aseguran, es difícil saber lo qué está pasando.
