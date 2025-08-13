El obispo reclama "medidas" que contribuyan a prevenir incendios en Zamora

El obispo de Zamora, Fernando Valera, en nombre de la diócesis, ha expresado públicamente su profundo pesar por los graves incendios que asolan el país y, de forma especial, las provincias de Zamora y León, a la vez que ha lamentado que varias personas hayan resultado heridas y el fallecimiento de un voluntario de León que colaboraba en las labores de extinción del fuego iniciado en Molezuelas de la Carballeda.

"Nos unimos al dolor de su familia y allegados, elevando una oración por su eterno descanso y agradeciendo el testimonio de entrega de todas las personas que, con riesgo de su vida, trabajan por salvar nuestra tierra y proteger a sus habitantes", asegura el obispo de Zamora.

En su mensaje de condolencia, Valera también recalca que "pedimos a Dios que sostenga y fortalezca a quienes han visto arrasadas sus viviendas, sus campos o sus medios de vida, y que derrame su consuelo sobre todos los afectados", a la vez que invita a las comunidades cristianas de la diócesis a que, en estos días, ofrezcan una oración especial "por nuestra tierra herida" y por la protección de las personas que participan en las labores de extinción de los incendios que tienen en vilo a la provincia de Zamora.

El obispo también realiza un llamamiento "a la responsabilidad de todos y al compromiso de las administraciones públicas" para que, "con celeridad y eficacia", se mitiguen las consecuencias de la tragedia y se implementen medidas que contribuyan a prevenir y reducir el riesgo de que se repitan "estas situaciones tan dolorosas", en alusión a los incendios que en los últimos días mantienen en vilo a toda la provincia de Zamora.

