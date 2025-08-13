El humo del fuego dispara la contaminación del aire en Benavente

El humo que desprende un incendio forestal puede ser muy perjudicial para la salud, aún más para personas que padecen problemas respiratorios o pertenecen a un grupo de alto riesgo (alergias, asma o silicosis).

El Departamento de Ciencias del colegio Virgen de la Vega advertía ayer del importante deterioro de la calidad del aire atendiendo a los datos de la estación meteorológica del colegio y debido al humo procedente de incendios forestales próximos. Los valores medidos alcanzaron PM2.5 de 61 µg/m³ y PM10 de 92 µg/m³, muy por encima de los niveles recomendados para la salud.

Según el Índice de Calidad del Aire de la Unión Europea (ECAI), estos valores sitúan el aire en la categoría moderado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como valores guía para proteger la salud:

PM2.5 : no superar 15 µg/m³ como media diaria.

: no superar como media diaria. PM10: no superar 45 µg/m³ como media diaria.

Estas concentraciones de material particulado fino (PM2.5) y grueso (PM10) pueden provocar irritación ocular, tos, dificultad respiratoria y agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, especialmente en personas vulnerables.

En el día de hoy y atendiendo a los datos registrados en la misma Estación Meteorológica, la concentración de PM2,5 (de 45 µg/m³ como media diaria) es actualmente cuatro veces superior al valor de referencia anual establecido por la Organización Mundial de la Salud.

Se recomienda a la población: