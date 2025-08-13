DIRECTO | El incendio de Puercas, totalmente descontrolado por la Culebra; 18.000 hectáreas arrasadas en el fuego de Molezuelas

El fallecido en el incendio de Molezuelas había donado una desbrozadora

Un varón de 35 años perdió la vida el martes en la zona leonesa de Nogarejas, donde colaboraba con el operativo de extinción del incendio forestal de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que pasó en la tarde de ayer a la comarca leonesa de la Valdería.

Tal y como informó hoy el consejo de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, esta persona, junto con otra, había donado una desbrozadora para su utilización en la extinción del fuego, por lo que la directora de extinción del incendio le había asignado una tarea. Sin embargo, dos lenguas de fuego que se juntaron de forma sorpresiva acabaron con su vida, mientras que dejaron herida a la otra persona.

