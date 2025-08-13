En Directo

DIRECTO | El incendio de Puercas, totalmente descontrolado por la Culebra; 18.000 hectáreas arrasadas en el fuego de Molezuelas

El fuego de Puercas, posiblemente intencionado, corre por la Sierra de la Culebra hacia Otero de Bodas y Ferreras de Arriba: los dos heridos en la UCI de Zamora, en estado crítico

La Alta Sanabria, amenazada por los incendios de Ourense

El incendio de Molezuelas se cobra la primera víctima mortal en León

VÍDEO | El 43 Grupo del Ejército del Aire participa en la extinción del incendio de Puercas.

Cedido

LOZ

Sigue con nosotros todas las novedades de los dos incendios de nivel 2 declarados en la provincia de Zamora.

