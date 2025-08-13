En Directo
DIRECTO | El incendio de Puercas, totalmente descontrolado por la Culebra; 18.000 hectáreas arrasadas en el fuego de Molezuelas
El fuego de Puercas, posiblemente intencionado, corre por la Sierra de la Culebra hacia Otero de Bodas y Ferreras de Arriba: los dos heridos en la UCI de Zamora, en estado crítico
La Alta Sanabria, amenazada por los incendios de Ourense
El incendio de Molezuelas se cobra la primera víctima mortal en León
LOZ
Sigue con nosotros todas las novedades de los dos incendios de nivel 2 declarados en la provincia de Zamora.
El fallecido en el incendio de Molezuelas había donado una desbrozadora
Un varón de 35 años perdió la vida el martes en la zona leonesa de Nogarejas, donde colaboraba con el operativo de extinción del incendio forestal de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que pasó en la tarde de ayer a la comarca leonesa de la Valdería.
Tal y como informó hoy el consejo de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, esta persona, junto con otra, había donado una desbrozadora para su utilización en la extinción del fuego, por lo que la directora de extinción del incendio le había asignado una tarea. Sin embargo, dos lenguas de fuego que se juntaron de forma sorpresiva acabaron con su vida, mientras que dejaron herida a la otra persona.
Desalojan Castromil, en la Alta Sanabria, por un incendio en Orense
Un incendio declarado en Orense ha obligado a desalojar en la tarde de este miércoles Castromil, los dos pueblos que comparten nombre, aunque uno pertenece al municipio de Hermisende en Sanabria y otro al gallego de A Mezquita, en el que se inició el fuego.
Los vecinos de Castromil serán trasladados a Puebla de Sanabria, donde serán realojados hasta que puedan regresar a sus domicilios siempre y cuando la evolución del fuego que, en estos momentos, avanza hacia la provincia de Zamora, sea favorable.
Un vecino de Abejera se salvó refugiado en una alcantarilla
Después de unas horas de cierta tranquilidad, hacia las 12.00 del mediodía de este miércoles comenzaron las temidas reactivaciones, favorecidas por el viento. Una reproducción cerca de la vía quemó la vieja estación de Abejera de Tábara y volvió a poner en alerta al pueblo, golpeado de lleno por el fuego con cuatro vecinos heridos graves. Al otro lado de la carretera, en Riofrío de Aliste, el fuego saltaba la vía y avanzaba hacia la zona de El Casal, en dirección Ferreras de Abajo.
Pero las temidas rachas de viendo viraron de nuevo el incendio hacia el este y sobre las 6 de la tarde se procedía al desalojo de la localidad de Sesnández, cuyos fueron serán trasladados a Camarzana de Tera. Una medida preventiva debido a la humareda. Otros se veían afectados por el corte de la luz, como Ferreruela, al quemarse las líneas eléctricas.
Benavente se prepara para acoger evacuados de los fuegos
Benavente prepara el Centro de Negocios del Centro de Transporte y Logística (CTLB) de la ciudad como centro de acogida y alojamiento de las personas evacuadas de los fuegos de la provincia.
El Ayuntamiento de Benavente está dotando la nave central del Centro de Negocios con el dispositivo de alojamiento, con la colaboración de los voluntarios de Protección Civil. Aún no se ha concretado el número de camas que serían necesarias en este espacio ni tampoco qué vecinos de la provincia podrían llegar hasta aquí. Se mantiene abierto el centro de Camarzana de Tera igualmente.
Otero de Bodas y Ferreras de Arriba, en estado preventivo
La subdelegación del Gobierno en Zamora informa que el incendio de Puercas está activo y sufriendo cambios de direcciones a causa del viento. Por ello, la localidades de Otero de Bodas y Ferreras de Arriba están en estado preventivo. Además, la siguiente información:
Carreteras cortadas
- Camino asfaltados entre Riofrío-Abejera-Puercas
- Carretera ZA-P-2433 Puercas-Ferreruela
- ZA-902 desde su cruce con ZA-P-1405 hasta su cruce con ZA-V-2419
- ZA-P-2434 Sesnandez y Sarracín
- ZA-P-1405 Gallegos y San Vicente
- ZA-P-1407 Campogrande y Rabanales
- ZA-L-2450 cruce ZA-P-2434 y Abejera
Vía Férrea convencional cortada. A las 3.50h. Ya estaba restringida por obras. Así que no hay prevista circulación de trenes.
Evacuación obligatoria
- Puercas
- Ferreruela de Tábara
- Losacio
- Abejera
- Riofrío de Aliste
- Sarracín de Aliste
- Valer
- Bercianos
Lugar evacuación
- Polideportivo Alcañices
- Auditorio Tábara
Sin luz en Ferreruela de Tábara
Se han quemado los cables eléctricos del pueblo y los vecinos de Ferreruela de Tábara están sin luz.
Desalojado Sesnández de Tábara
Según la Junta de Castilla y León, hace unos minutos se ha procedido al desalojo de la localidad de Sesnández, cuyos vecinos (136 según censo) serán trasladados a Camarzana de Tera. El desalojo se debe a la inmensa cantidad de humo. La Guardia Civil avisó a los vecinos a golpe de megáfono.
El incendio de Puercas está complicándose como en la tarde de ayer y se ha procedido al desalojo de dicha localidad.
La movilización de Protección Civil y Emergencias de la JCYL
Así abordan los incendios de Molezuelas de la Carballeda y Yeres (León).
El humo del fuego dispara la contaminación del aire en Benavente
El humo que desprende un incendio forestal puede ser muy perjudicial para la salud, aún más para personas que padecen problemas respiratorios o pertenecen a un grupo de alto riesgo (alergias, asma o silicosis).
El Departamento de Ciencias del colegio Virgen de la Vega advertía ayer del importante deterioro de la calidad del aire atendiendo a los datos de la estación meteorológica del colegio y debido al humo procedente de incendios forestales próximos. Los valores medidos alcanzaron PM2.5 de 61 µg/m³ y PM10 de 92 µg/m³, muy por encima de los niveles recomendados para la salud.
El incendio de Ourense amenaza con pasar a Sanabria
Un incendio declarado en A Mezquita propagado a un pinar de A Canda pone en alerta a los pueblos de San Ciprián de Hermisende y Castromil de Sanabria y Galicia.
- DIRECTO | Minuto a minuto del incendio de Molezuelas de la Carballeda
- Alerta en Zamora por un gran incendio de nivel 2: ya hay cuatro pueblos evacuados
- El incendio de Uña y Molezuelas mantiene 5 pueblos de Zamora evacuados esta noche
- El día después en Cubo de Benavente: los estragos del incendio
- Otro verano sin agua potable en este pueblo de Zamora
- Momento crítico para el fuego que asola la comarca de Benavente por el fuerte viento
- Herido un motorista de 40 años tras chocar contra un jabalí en Navianos de Valverde
- Evacúan a los vecinos de Congosta, Villageriz y Alcubilla de Nogales; Ayoó de Vidriales sigue confinado