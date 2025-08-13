Controlado el avance del fuego por San Pedro de la Viña

La lucha contra el fuego permite recuperar la calma a vecinos de Brime de Sog, San Pedro de la Viña o Santibáñez de Vidriales ya que, el esfuerzo colectivo ha sido clave para frenar el avance del fuego iniciado en Molezuelas de la Carballeda. Según explica el alcalde de Santibáñez, Iván Alfonso Acedo, que ha estado en primera línea en las labores de un contrafuego siguiendo las indicaciones de los expertos, ahora está en la zona de San Pedro de la Viña “en fase de liquidación”.

En estos momentos se trabaja en la extinción completa de los focos restantes y se hará hincapié en asegurar que no haya riesgo de reactivación eliminando posibles puntos calientes que puedan quedar. Junto al alcalde han estado codo con codo vecinos de varios pueblos de la comarca como Aguilar de Tera, Tardemézar, Camarzana, Fuente Encalada o Bercianos entre otros.

Las condiciones climáticas han favorecido esta tarde frenar el avance del fuego.

Vecinos y efectivos han colaborado durante la noche en un contrafuego. “Ayer un cambio repentino del viento complicó todo y el fuego recorrió diez kilómetros en apenas diez minutos”, señala. Lamenta el alcalde que “la falta de medios ha sido una constante, aunque la respuesta vecinal ha sido muy importante”. Los medios disponibles y los vecinos de la comarca han ayudado a contener el fuego antes de que alcanzara nuevas áreas urbanas. Arhoa, explican, el bulldozer está perimetrando hacia el pinar de Brime, está todo muy controlado, y las brigadas helitransportadas (BRIF) comienzan a retirarse del lugar. Quedan en la zona un par de cuadrillas también.