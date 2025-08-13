La campaña especial de velocidad de Benavente se salda con sanciones a 32 vehículos

La campaña especial de vigilancia de la velocidad en Benavente se ha saldado con 32 sanciones impuestas en la ciudad a lo largo de la semana en la que se llevaron a cabo los controles.

El Ayuntamiento de Benavente, desde su Concejalía de Seguridad Ciudadana, ha informado de la campaña especial promovida por la Dirección General de Tráfico (DGT) y a la que se adhirió la Policía Local de Benavente, desarrollada del 4 al 10 de agosto de 2025.

Durante estos días se han llevado a cabo controles aleatorios en diferentes calles de la localidad, con un total de 3.697 vehículos controlados. De ellos, 32 fueron sancionados por superar el límite máximo de velocidad establecido, lo que representa un 0,87 % del total de vehículos controlados.

Cabe recordar que la velocidad máxima en las vías del municipio es de 40 km/h, límite debidamente señalizado en todas las entradas a la ciudad, y que se reduce a 30 km/h en vías especiales como accesos a la zona centro o proximidades de centros escolares.

Durante la campaña se ha constatado un incremento notable en la circulación, siendo la Vía del Canal una de las más transitadas. En esta zona, especialmente concurrida desde primeras horas por personas que realizan ejercicio o pasean, las altas temperaturas de la semana han contribuido a intensificar la afluencia de viandantes y vehículos.

La Policía Local recuerda a todos los conductores la importancia de respetar los límites de velocidad establecidos, tanto por la seguridad de los usuarios de la vía como por la convivencia en espacios compartidos.