Benavente se prepara para acoger evacuados de los fuegos

Benavente prepara el Centro de Negocios del Centro de Transporte y Logística (CTLB) de la ciudad como centro de acogida y alojamiento de las personas evacuadas de los fuegos de la provincia.

El Ayuntamiento de Benavente está dotando la nave central del Centro de Negocios con el dispositivo de alojamiento, con la colaboración de los voluntarios de Protección Civil. Aún no se ha concretado el número de camas que serían necesarias en este espacio ni tampoco qué vecinos de la provincia podrían llegar hasta aquí. Se mantiene abierto el centro de Camarzana de Tera igualmente.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, explica que "desde el primer momento nos hemos puesto a disposición de la Junta de Castilla y León, tanto a nivel de infraestructuras como en el suministro de alimentos, el contacto ha sido directo con el delegado territorial y los diputados de la zona para conocer de primera mano las necesidades y evitar la sobresaturación de recursos".

Asegura Asensio que "la preocupación es máxima, pero también el compromiso. Queremos agradecer inmensamente la labor de todos los que están colaborando en esta emergencia, especialmente a los voluntarios de Protección Civil de Benavente que llevan al pie del cañón desde el momento".

El montaje continúa en el Centro de Negocios de Benavente, aunque todavía no se dispone de todos los detalles de la organización final.