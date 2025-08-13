Unas 18.000 hectáreas quemadas y un muerto en el incendio de Molezuelas, que sigue sin control

El incendio forestal que se inició de forma intencionada el domingo en el municipio zamorano de Molezuelas de la Carballeda no solo se ha cobrado su primera víctima mortal tras el paso del fuego a la provincia de León, sino que además va camino de convertirse en el peor del verano en España.

Por el momento, según los cálculos del área afectada por el fuego que ofrece el sistema de satélites y monitorización de incendios Copernicus, el incendio alcanza unas 18.000 hectáreas y aunque en Zamora mantiene frentes activos en Carracedo, Fuente Encalada y Alcubilla de Nogales, lo peor ahora está en la provincia de León, donde las llamas han llegado a la comarca de La Bañeza. El cálculo de la superficie quemada lo ha divulgado el profesor y experto en la materia Celso Coco a través de su cuenta de X "eforestal" y su página web de divulgación en materia forestal.

Sobre ese gran incendio que va camino de convertirse en el peor del verano en España y que ya se acerca a las cifras récord de superficie calcinada en uno de los dos grandes incendios de la Sierra de la Culebra de hace tres años, la directora técnica del operativo de extinción coordinado por la Junta de Castilla y León, Mar Lejarraga, ha explicado que tiene lenguas de fuego muy virulentas.

Durante la última noche los efectivos de extinción han podido realizar ataques directos y realizar contrafuegos, además de perimetrar con maquinaria pesada la zona, "con la prioridad de defender poblaciones e infraestructuras".

Sin embargo, las previsiones de este miércoles no son buenas, ya que seguirá la inestabilidad atmosférica, con vientos erráticos y tormentas por la tarde, por lo que será "un día muy complicado", ha advertido.