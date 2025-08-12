Del susto a la incertidumbre: el sentir de los vecinos evacuados por el fuego

“En estas circunstancias la noche no se pasa bien. Estamos preocupados, no podemos conciliar el sueño, por todo, por la situación, por cómo vas a encontrar tu casa cuando vuelvas, por las mascotas. Estamos todos bien, que es lo más importante”, así explica un vecino de Alcubilla su estado de ánimo tras la evacuación del pueblo y su alojo en Camarzana de Tera donde aún permanece sin saber cuándo podrá volver a su casa.

Él está junto a su familia y sus mascotas. Reside estos días en Alcubilla, donde están sus raíces, aunque habitualmente vive en Barcelona. La de él es una historia muy similar a la de diversas personas evacuadas en Camarzana que estaban disfrutando del esperado descanso estival para pasar unos días en su pueblo de origen. En Alcubilla “tuvimos un margen razonable, para coger las cosas más importantes, documentación, medicina y las mascotas, los animales de compañía”.

También hay familias del País Vasco y una mujer de Rusia que tendría que coger el billete de vuelta a su ciudad de origen mañana mismo y cree que le va a ser imposible.

Niños con sus familiares pasando la mañana en Camarzana de Tera. / E. P.

Más precipitada fue la salida de algunos vecinos de Fuente Encalada. Una de las vecinas explica que “salimos de Fuente Encalada sobre las diez de la noche. Estuvimos por la tarde esperando porque parecía que estaba tranquila la cosa, pero nos avisaron que iba a cambiar el viento. En poco rato nos metimos a cenar y nos quedamos con la cena puesta en la mesa. Fue precipitado”.

Dispositivo desplegado en Camarzana de Tera. / E. P.

Varias familias con niños han optado por permanecer en el centro multiusos de Camarzana de Tera donde voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja y también agentes de Guardia Civil y personal de la Junta velan por su bienestar. Otros permanecen los adultos mientras han preferido dejar a los niños en casas de amigos y otros familiares. Todos ellos han mostrado su agradecimiento por el excelente trato recibido.

Evacuados de Alcubilla, que estaban en el pueblo pasando unos días. / E. P.

Hasta Camarzana han llegado alimentos y agua procedentes de la colaboración vecinal, de negocios de la localidad y también de la comarca de Sanabria.

Aunque los evacuados de sus pueblos son más, han dormido en el punto de Camarzana de Tera 108 personas y de ellas algunas decidieron regresar a sus pueblos y otras pasar el resto del día en hogares que les han ido ofreciendo algunos conocidos. Al mediodía estaban en torno a 90 personas alojadas en este punto. Una de las mujeres aseguraba que "estamos aquí sin saber nada de lo que está pasando en el pueblo".

Cruz Roja explicaba que “podemos decir que la situación es de normalidad, aunque las personas están intranquilas porque quieren volver a sus casas y no saben lo que van a encontrarse. Con la subida de temperaturas a media mañana se llevó a cabo la adecuación de lo que denominan la “zona de vida” para que las personas evacuadas puedan resguardarse del calor. “Tenemos agua fría y ventiladores y el avituallamiento está cubierta”.