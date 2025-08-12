Momento crítico para el fuego que asola la comarca de Benavente por el fuerte viento

“Situación compleja y difícil” a la que se enfrenta los pueblos de la comarca de Los Valles y La Carballeda afectados por el fuego declarado en Molezuelas y Uña de Quintana, que sigue activo y en Índice de Gravedad Potencial 2, y que mantiene a cinco pueblos desalojados en la provincia de Zamora y uno más confinado.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, ha explicado la complicada situación debido a las dificultades que está acarreando el fuerte viento cambiante. “Nos preocupa la velocidad del viento, la progresión al este de este incendio. Se espera que en la noche haya variables de situación al norte y el este”. Además las tormentas podrían complicar el tratamiento de los fuegos, ha incidido Prada.

El fuego de Molezuelas ha entrado con gran agresividad en la zona de León y la progresión del viento va a plantear “serias dificultades”, asegura.

Prada confirmó que siguen desalojados los mismos municipios que en la noche de ayer que son Congosta, Alcubilla, Villageriz, Fuente Encalada, Carracedo y San Pedro de la Viña y Ayoó de Vidriales, aunque no necesita el desalojo de los vecinos y vecinas, continúa confinado.

Las personas evacuadas siguen alojadas en Camarzana de Tera donde anoche llegaron 108 personas. Aunque según hemos podido conocer a lo largo del día algunas personas han optado por alojarse en otros lugares y estaban en torno a 90 personas en esta localidad del Tera.

En cuanto a la situación de las carreteras, está cortada la carretera de Santibáñez a Castrocalbón, la de Molezuelas de la Carballeda a la provincia de León y la que va a Brime de Sog, también la de Cubo de Benavente.

En la zona están trabajando un técnico, seis agentes, seis cuadrillas terrestres seis carrocetas, cuatro cuadrillas romeo y medios aéreos, tres brif y cuatro helicópteros de la Junta. Se tienen en previsión más desalojos en la zona afectada por el fuego.

El delegado ha hecho un llamamiento a la población evacuada para que no vuelva a las localidades ya desalojadas y ha pedido que se evite la participación en la lucha contra el fuego con medios de todo tipo para proteger la zona. “Sé que es difícil que esto lo comprendamos, pero la población tiene que evitar ponerse en riesgo, porque los profesionales están preparados para ello”.

Los diputados de la zona han estado presentes tanto en las labores de extinción como en el contacto con los propietarios de viviendas y manteniendo un mensaje d etranquilidad al resto de personas de las diferentes localidade.