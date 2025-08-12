El fuego de Molezuelas entra en el casco urbano de Carracedo y quema varias viviendas
Los bomberos de la Diputación evitan que las llamas se propaguen a más casas
Una de las localidades de la comarca de Los Valles castigada este martes por el incendio iniciado el domingo entre Uña de Quintana y Molezuelas de la Carballeda es Carracedo.
Por la tarde las llamas "tocaron" el casco urbano de la localidad, donde las llamas han hecho arder algunas viviendas.
Los bomberos de la Diputación de Zamora se desplazaron hasta las calles de Carracedo para sofocar el fuego en las casas y evitar que se expandiera a más edificiaciones del casco urbano de Carracedo.
