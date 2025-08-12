El fuego mantiene a Vidriales en vilo y volcado en la defensa de sus casas

El recorrido por los pueblos afectados por el fuego iniciado en Uña y Molezuelas de la Carballeda deja un paisaje desolador. Pueblos evacuados a los que es prácticamente imposible acceder por carretera y otros a los que se accede para ver que, a pesar de los momentos difíciles por los que están pasando, mantienen el ánimo por ayudar en lo posible a frenar el fuego.

En Arrabalde a primera hora de la mañana un grupo de vecinos permanecía junto a dos cubas para facilitar el llenado de las carrocetas del operativo de extinción de incendios preparadas para lo que pudiera pasar. Una de purines del pueblo y otra de Coomonte de 32.000 litros. Arrabalde no es uno de esos pueblos confinados pero sus vecinos no dejan de estar en alerta. Tal es así que asegura su alcalde, Alejandro Alija, la mitad del pueblo “ya marcó ayer a otros lugares. Ayer ya suspendimos actividades de la Semana Cultural porque la gente tenía miedo a lo que pudiera pasar”.

Vecinos de Arrabalde junto a las cubas de agua. / E. P.

Los vecinos empezaron a prepararse al ver el humo la noche anterior. Sin información oficial sobre cómo les afecta, según explican, pero prevenidos por lo que pudiera pasar porque temen la llegada de las llamas al pinar. “El pinar nos da igual, lo que no nos da igual es la gente de Arrabalde. Estos días estamos más gente”. Temen también las consecuencias en el Castro de las Labradas. No recuerdan un episodio similar en el pueblo, pero sí son críticos a la hora de hacer hincapié en la falta de prevención. “Esto hay que solucionarlo, pero antes de llegar a esto hay que prevenir. Eso es así y no se está haciendo”.

Vecinos de Alcubilla y otros pueblos de la comarca esperando instrucciones. / E. P.

Un grupo de vecinos de Alcubilla de Nogales permanece en el pueblo “con los medios que tenemos. Lo más importante es la gente y aquí estamos. Esto lo tienen que dirigir los que saben y estamos para ayudar”, explica el alcalde Javier Fuentes. En la salida del pueblo en dirección a Villageriz están apostados junto a una boca de riego. Además de los vecinos de Alcubilla se han sumado a ellos otros de Villaferrueña, Arrabalde o Santibáñez de Tera.

Casco urbano de Ayoó de Vidriales que sigue confinado. / José Luis Fernández

Lamentan por lo que están pasando los pueblos vecinos como Villageriz donde hay daños importantes en las colmenas que tienen vecinos de Alcubilla.

Por la mañana explicaban que en Alcubilla “al principio hubo nervios y preocupación. Luego cambió el tiempo porque parece que se calmó y estamos pendientes de la tarde. Están haciendo un cortafuegos y fuego técnico para evitar que pase la carretera y los caminos”. Precisamente uno de estos caminos, el que se conoce como el de la Raya se ha ampliado en extensión y lo han quemado para hacer de cortafuegos.

"Falta información oficial"

Echan en falta más información para poder tranquilizar a la gente. “Nos informa la Guardia Civil. Sabemos que hay medios bajando la cuesta de Villageriz, pero no vemos nada”. En Villageriz también quedaron vecinos “para defender el pueblo”.

En Alcubilla también hablando de la falta de prevención. Explica este alcalde que “es tan importante o más evitar que los fuegos se produzcan. Nosotros tenemos aquí al lado del pueblo este pinar que no podemos quitar porque no es nuestro y tampoco tenemos recursos para ello”. Se refiere Javier a un pinar de gran extensión fruto de un concierto con la Junta de Castilla y León. “Sobran los pinos. Estamos por la labor de que se despeje esto para evitar el peligro”.

Vecinos de la comarca en Alcubilla para echar una mano. / E. P.

El alcalde de Villaferrueña, que se encontraba echando una mano en Alcubilla, explicaba que “también a nosotros por la proximidad de la sierra, por los pinos temíamos que nos pudiera afectar si esto prende. En Villaferrueña está la cosa tranquila, pero tenemos que estar prevenidos”.

En Uña de Quintana pedían por la mañana a través de las redes sociales mascarilla, agua fresca y comida para la gente que estuvo toda la noche realizando labores para frenar el fuego “tanto para los operarios” como para los vecinos del pueblo. En este pueblo se han afanado en hacer cortafuegos alrededor del casco urbano, según explican y los vecinos se han movilizado para hacer bocadillos para los brigadistas que están en primera línea.

La situación por la tarde es mucho más crítica, explican los vecinos de estos pueblos. Estos pueblos miran hacia la provincia de León donde están sus otros vecinos, los de San Esteban de Nogales. “Ha llegado un autobús con soldados de la UME. Es terrorífico. Alguien les perdonará, nosotros no”, señalan desde Alcubilla. Y es que, según ha informado la Junta, el fuego presenta un riesgo elevado para las viviendas y la integridad de los habitantes en esta localidad leonesa.

El fuego alcalzando Carracedo de Vidriales. / E. P.

Siguen luchando contra el fuego en Carracedo donde las llamas alcanzan ya el casco urbano. En este pueblo y en San Pedro de la Viña han estado realizando labores de prevención del fuego desde la jornada de ayer vecinos de estos pueblos y también de Santibáñez de Vidriales o Camarzana de Tera, entre otros.