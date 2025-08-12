Confinados, luchando contra las llamas en la localidad zamorana de Ayoó de Vidriales: "Está todo negro y la nube de humo no deja ver"

Los testimonios de la grave situación vivida por el incendio de Molezuelas de la Carballeda se suceden en distintos puntos de Los Valles. En uno de los pueblos en los que más cerca han visto las llamas y el peligro ha sido Ayoó de Vidriales, donde los vecinos han tenido que pasar la noche confinados ante la posibilidad de evacuarlos por el riesgo que entrañaba el desalojo. El alcalde del municipio, David Martínez, asegura que este martes por la mañana "la nube de humo, niebla y ceniza, está todo en el ambiente y no te deja ver más allá de veinte metros".

El panorama en ese municipio al que también pertenece la localidad de Congosta, que ha tenido que ser desalojada las dos noches del incendio, es "desolador", admite. Los momentos más peligrosos se vivieron entre las ocho y las nueve de la tarde del lunes, cuando el fuego se metió en el pueblo y llegó a las puertas de las casas. Las personas mayores y las más vulnerables fueron trasladadas y confinadas en el local social que hay en los bajos de la Casa Consistorial, mientras que el resto de vecinos "se lanzaron a apagar el fuego", ya que los medios de extinción desplegados en la zona no eran suficientes, describe el regidor municipal, que apenas ha podido pegar ojo la última noche.

David Martínez lamenta que se ha quemado toda la zona de huertas, algunas parcelas del casco urbano y un vehículo, pero las llamas no han llegado a entrar en ninguna casa, lo que atribuye fundamentalmente a la acción de los propios vecinos y veraneantes. Aunque las autoridades pidieron a la población que se confinara, "cuando ves que los bomberos están en un extremo del pueblo y que tu propiedad se está incendiando en el otro, corres a rociarla con agua y a humedecer hierbas", señala.

David Martínez espera a que la nube de humo y cenizas levante para ver los daños en el municipio, más allá del casco urbano, aunque muestra su temor a que todo se haya quemado también en el campo.

