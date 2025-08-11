Vuelta a casa: casi 200 vecinos evacuados en Camarzana de Tera regresan a sus pueblos

Vuelta a casa. Alrededor de 200 vecinos evacuados en Camarzana de Tera durante la noche regresan a sus respectivos pueblos después de que el mayor peligro haya pasado. El regreso a sus localidades se ha producido una vez que se ha autorizado la apertura de las carreteras a través de un convoy con tres autobuses. Los vehículos estarán escoltados por delante y por detrás por personal de la Gardia Civil para garantizar la seguridad de las personas.

Todos ellos han estado atendidos tanto por la Guardia Civil como por personal de Cruz Roja, Junta de Castilla y Léon y Protección Civil con una "coordinación perfecta para que la gente estuviera lo más cómoda posible y no les faltara de nada", ha apuntado el capitán Diego Junquera, responsable del dispositivo. En este sentido, "ahora pararemos por todos los pueblos donde hay gente que ha tenido que ser desalojada para que regresen a su domicilio de forma segura".

GALERÍA | Imágenes de primera línea del incendio originado en Molezuelas de la Carballeda / José Luis Fernández

El convoy parará en los tres pueblos afectados, es decir, Molezuelas de la Carballeda, Uña de Quintana, Cubo de Benavente y Congosta. A mayores hay que sumar "la gente que se ha desplazado hasta Camarzana en sus coches partiulares".

Así está Cubo de Benavente. / Cedida

El convoy, escoltado por Guardia Civil

El capitán de la Guardia Civil de Puebla de Sanabria, Diego Junquera, explicaba el operativo de vuelta a sus casas por parte de los evacuados en Camarzana de Tera.

“En las últimas horas, la gente que ha tenido que ser evacuada de los pueblos han estado en el centro multiusos, han estado en todo momento atendidos tanto por Guardia Civil como por Cruz Roja, personal de la Junta, Protección Civil, nos hemos coordinado entre todos para que estuvieran los más cómodos y que no faltara de nada. Una vez que se ha autorizado la apertura de carreteras y que la gente podía regresar a sus casas, estamos ahora mismo por parte de Guardia Civil organizando un convoy con tres autobuses para ir desplazando a la gente a sus domicilios”, señala el capitán Diego Junquera y encargado del dispositivo.

Vecinos de Uña de Quintana subiendo a uno de los autobuses. / E. P.

Uno de los autobuses con vecinos de Uña de Quintana, otro para Cubo de Benavente y un microbús que, en principio tenía encargado llevada a 14 personas hasta Congosta, trasladaba a una mujer que aseguraba estar “tranquila” y “agradecida” por el trato recibido. A los autobuses se han sumado numerosos vehículos particulares que optaron por estos medios para el traslado.

El convoy ha estado escoltado tanto por delante como por detrás por personal de Guardia Civil para evitar cualquier tipo de peligro. Han ido pasando por todos los pueblos en donde hay gente que ha tenido que ser desalojada e “iremos parando para que la gente regrese tranquilamente y lo mejor posible a su domicilio”.

Aunque los vecinos desalojados son más y atendiendo a los datos del capitán de la Guardia Civil de Puebla de Sanabria, en Camarzana han estado alojados “entre 150 a 170 personas. Que son las que regresan a sus casas”.

Junto a los vecinos que vuelven a sus casas, se desplazan un equipo de psicólogos “por si en la vuelta a casa alguien pudiera necesitar algún tipo de asistencia”.

Cruz Roja: "Hemos atendido necesidades basicas, sobre todo, hidratación oral"

La coordinadora provincial de Cruz Roja en Zamora, Silvia Montalvo, explicaba esta mañana en Camarzana cómo han pasado la noche las personas evacuadas por los el fuego y cómo ha sido la atención. Explica que en un primer momento se atendieron en el polideportivo de Camarzana 580 personas y finalmente han dormido 180 en el centro de multiusos de la localidad. El resto de personas, a través de familiares o bien otro tipo de recursos, han sido independientes en ese sentido y se han movilizado a nivel particular.

Momento de la salida de los evacuados en Camarzana, con personal de Cruz Roja. / E. P.

“Hemos atendido y acogido en un primer momento, en el Polideportivo de Camarzana, a 580 personas, de las cuales hemos atendido necesidades básicas, sobre todo temas de hidratación oral, temas de alimentación, tanto específica como general. Hemos atendido cuestiones de medicación, que habían venido algunas personas y les había olvidado y hemos estado haciendo una labor de filtrado y saber quién necesitaba qué medicación. Hemos colaborado y nos hemos coordinado con la farmacéutica de aquí, de Camarzana, que nos ha dispensado dicha medicación.

Además, “hemos hecho mucho hincapié, sobre todo en personas mayores, que tenían situación de movilidad reducida o con discapacidad, para trasladarlas bien a recursos más específicos, acorde a su situación física. Y a menores, sobre todo había bastantes bebés, menores, niños y niñas, que estuvieran en condiciones óptimas, que no sufrían ningún tipo de deshidratación y estuviéramos pendientes de ellos”.

Asegura la coordinadora de Cruz Roja que “dentro de una emergencia de esta índole, la noche ha sido lo más normal posible, donde había preocupación, donde el sueño no era todo lo continuo y estable que se podía necesitar. Las altas temperaturas hacían también que hubiera calor y ha habido bastantes personas también que han preferido sacar la cama y dormir en el exterior, más fresquitos”.

La coordinación ha sido constante con Protección Civil y 112 y el Centro Autonómico de Operaciones de Cruz Roja. “La noche ha sido larga, pero ahora mismo que han vuelto a sus domicilios. Ya tenían muchas ganas de volver, sobre todo, estaban preocupados de la situación de cómo estarían sus municipios”.

La coordinadora ha agradecido especialmente la colaboración del Ayuntamiento de Camarzana, de su alcalde, Jaime Panizo y todo un grupo de voluntarios y voluntarias. “No nos ha faltado en ningún momento ni agua, la frutería del pueblo también se ha puesto a nuestro servicio, la panadería, hielo también ha aparecido donde no había, con lo cual en ese sentido que era tener toda la hidratación oral y los líquidos fresquitos, no ha habido ningún problema y todas las personas han tenido en todo momento agua fresquita”.