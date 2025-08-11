Vecinos de Ayóo y Congosta confinados en sus domicilios por el fuego

Preocupación de los vecinos y vecinas de Ayóo de Vidriales confinados en sus domicilios por recomendación oficial por la situación en la que se encuentran estos pueblos ante el fuego de Molezuelas de la Carballeda que evoluciona con mucha facilidad por el fuerte viento y la masiva emisión de pavesas.

El alcalde de Ayóo de Vidriales, David Martínez, expresa la preocupación de los vecinos porque asegura “estamos aquí entre dos fuegos. Es una situación muy difícil, todo es monte y todo está ardiendo”. David explica que están siguiendo las recomendaciones de Delegación “que está en continuo contacto con nosotros. Nos han pedido que estemos en casa, sin salir”, señala. Según lo que está viviendo en el pueblo explica que “estamos a la espera, porque esto está empeorando y no vemos una solución a corto plazo”, lamenta.

La situación no es mucho mejor en Congosta de Vidriales. “Hay mucha desinformación entre la población y está generando mucha incertidumbre”, señala la alcadesa, Visitación Peral. Aunque de momento la Guardia Civil recomienda a los vecinos “permaneces en sus casas”, explica Visi que “la población está alterada porque estamos prácticamente rodeados de fuego, esto se ha reactivado y ha alcanzado incluso zonas del pinar cercanas. Tenemos tres focos, uno por cada lado del pueblo ahora mismo”. En Congosta hay ahora unas 200 personas, que siguen las indicaciones.