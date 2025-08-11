En marcha el Verano Cultural de San Román del Valle

San Román del Valle celebra unos días de convivencia y diversión en torno a su Verano Cultural. La Comisión de Fiestas de San Román del Valle ha sido la encargada de organizar siete jornadas lúdico-culturales para animar el mes de agosto con cine de verano, música y poesía, junto a otras iniciativas con un carácter más lúdico.

Velada con la orquesta Tyvoly en San Román del Valle. / E. P.

El jueves han podido disfrutar de cine de verano con palomitas para todos. La organización ha optado por dos películas para un público familiar con el fin de abrir el abanico de público. “Los Goonies” ha sido la primera de este ciclo y “Mufasa” llega el próximo día 22.

Fiesta de Convivencia en San Román del Valle. / E. P.

La música es la gran protagonista en varias jornadas. La orquesta The Silence y reparto de chocolate y bizcochos, la macrodiscoteca Tyvoli con reparto de queimada y el concierto teatralizado de Folk de Filandón han sido algunas de las propuestas que se suman a las previstas para el próximo fin de semana.

Fiesta de la Convivencia en San Román del Valle. / E. P.

El sábado 16 tendrá lugar el II Festival Músico Poético “Dulces ruinas”, que cuenta con Ezequías Blanco, Ramiro Mayo, María Ángeles Pérez López, Antonio Colinas, Jesús Sainz Huedo y Matías Muñoz. Mientras que el domingo 17 la música de Luis Antonio Pedraza sonará en el entorno del que fuera el Monasterio de San Román del Valle. dará comienzo a las 20 horas.