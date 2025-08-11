Otros dos pueblos de Zamora evacuados por el fuego: Villageriz y Alcubilla

La virulencia del fuego de Molezuelas de la Carballeda que azota a la provincia de Zamora y a varios pueblos de la comarca de Los Valles de Benavente ha obligado a continuar con las evacuaciones de población. Ahora se está preparando ya la de las localidades de Villageriz y Alcubilla de Nogales que serán realojadas en Camarzana de Tera y algunos en otros pueblos de la comarca donde tienen familiares y en Benavente.

Los vecinos de Alcubilla de Nogales inician en estos momentos su evacuación hasta Camarzana de Tera. “Estamos desconcertados”, explica un vecino. A estas horas la Guardia Civil realiza el operativo de evacuación de los vecinos por la cercanía del fuego iniciado en Molezuelas de la Carballeda. “Parece ser que el fuego avanza con mucha rapidez”, explica el alcalde de Alcubilla.

La situación se complica en esta zona de los Valles de Benavente. Explican que “se está complicando por el cambio de dirección del viento, que ahora sopla hacia la zona habitada” y se intensifica el riesgo para la población en palabras del primer edil.

De momento, la población de Alcubilla está respondiendo con calma y siguiendo las indicaciones de las autoridades y equipos de emergencia. Sin embargo, la falta de control sobre el fuego y las condiciones meteorológicas adversas hacen que la operación sea compleja.

Los servicios de extinción trabajan sin descanso para frenar el avance de las llamas y evitar daños mayores.

También en la comarca están en alerta los vecinos de Fuente Encalada y San Pedro de la Viña, según aseguran algunos vecinos de la zona y prevenidos para una posible evacuación los de Carracedo. Mientras tanto la lucha contra el fuego sigue en Ayoó de Vidriales donde las llamas han calcinado al menos un vehículo y el fuego ya está en el casco urbano.

En Congosta permanecen algunos vecinos para colaborar en la extinción del fuego mientras se ha ordenado la evacuación de la población.