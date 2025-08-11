El incendio de Uña y Molezuelas mantiene 5 pueblos de Zamora evacuados esta noche

Preocupación en la comarca de Los Valles por el avance del incendio de Molezuelas de la Carballeda en una noche con temperaturas altas y viento que provoca la masiva emisión de pavesas. Si el martes comenzaba con los vecinos de las localidades desalojadas el domingo regresando a sus casas, el alivio duró pocas horas.

Al caer la noche se ordenaba la evacuación de Congosta, Villageriz y Alcubilla de Nogales. A las 23 horas se ordenaba también el de San Pedro de la Viña y Carracedo. El fuego cruzó a la provincia de León, donde se ordenó el desalojo preventivo de otras siete localidades próximas al incendio.

El alcalde de Ayóo de Vidriales, David Martínez, expresa la preocupación de los vecinos porque asegura “estamos aquí entre dos fuegos". Es una situación muy difícil, todo es monte y todo está ardiendo”. David explica que están siguiendo las recomendaciones de Delegación “que está en continuo contacto con nosotros. Nos han pedido que estemos en casa, sin salir”, señala. Según lo que está viviendo en el pueblo explica que “estamos a la espera, porque esto está empeorando y no vemos una solución a corto plazo”, lamenta.

El mando del operativo se ha trasladado a Zamora, donde se ha unificado con el del incendio de la Sierra de la Culebra y el resto de incendios activos en la comunidad, en una reunión de urgencia del CECOPI regional presidida por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.