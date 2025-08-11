Un fuego en la zona de bodegas de Colinas y otro en Villar de Fallaves ponen en vilo a la población

Un buen susto se llevaron ayer los vecinos y vecinas de Colinas de Trasmonte y localidades cercanas por el fuego declarado en la zona de las bodegas de Colinas.

A las 22:59 horas, el 112 comunicó un supuesto incendio en una vivienda de Colinas de Trasmonte. Sin embargo, al llegar al lugar se comprobó que se trataba de un incendio de maleza junto a la zona de bodegas, muy próximo a áreas habitadas. La intervención se llevó a cabo con la colaboración de vecinos y de la Guardia Civil de Benavente, logrando sofocar las llamas sin que se produjeran daños en las viviendas.

Fuego en Villar de Fallaves

Esta intervención se suma a un incendio medioambiental en Villar de Fallaves en la tarde de ayer. A las 18:14 horas, el Centro Coordinador de Emergencias alertó de un incendio medioambiental en esta localidad, próximo a naves y viviendas.

Así quedó uno de los solares de Villar de Fallaves. / Cedida

Ante la falta de medios disponibles del servicio de incendios de Medio Ambiente, debido a la acumulación de siniestros en la zona del Tera y de la Carballeda, se procedió a la salida del Parque, contactando previamente con los bomberos de la Mancomunidad de Tierra de Campos.

A la llegada de los efectivos de Benavente, el fuego se encontraba bajo control gracias a la rápida actuación de los bomberos de Tierra de Campos, que evitaron que las llamas alcanzaran las viviendas y naves. El incendio afectó a tierras cosechadas, solares con rastrojeras y diverso material de labranza. En las labores de extinción colaboraron vecinos —algunos con tractores— y agentes de la Guardia Civil de Villalpando.

Uno de los solares de Villar de Fallaves, tras el fuego. / Cedida

Desde el Ayuntamiento de Benavente se quiere agradecer una vez más el trabajo de los bomberos del parque de Benavente; asimismo, se reconoce y agradece especialmente la labor de los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Benavente, que han permanecido toda la noche pendientes de las personas trasladadas al polideportivo de Camarzana de Tera.