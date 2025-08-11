Diversión y valores bajo el lema "Recrea Vida" en la Mota

El Parque de la Mota se llenó de color y alegría con "Recrea Vida", un evento organizado por la Iglesia Evangélica Buenas Noticias de Benavente, cuya sede se halla ubicada en la Vía del Canal, 92. En este acto participó un equipo de apoyo de 60 personas procedentes de iglesias de Burgos, Galicia, Madrid y Valencia. Todos unidos con el propósito de dar a conocer el trabajo social que la entidad desarrolla en la ciudad. "Usamos el ocio como un leguaje que atrae la unidad y el compañerismo", declaró José María Jiménez, pastor de la entidad evangélica. Desde las 19.30 familias y amigos participaron en juegos, concursos, música y sorpresas en un ambiente relajado y amistoso.

