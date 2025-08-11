Camarzana de Tera viaja al pasado romano para construir su futuro cultural

Camarzana de Tera ha vuelto a sumergirse en la vida de los antiguos romanos, tal y como lo hicieron quienes habitaron la Villa Romana de Orpheus, a orillas del Tera. La reproducción romana es una de las iniciativas novedosas de las fiestas de verano de este año y ha sido posible gracias a la Asociación Legión IV de Macedonia, que se ha sumado a la programación del II Camarzius Fest, una cita en la que la música es la gran protagonista, pero en la que las actividades culturales ganan cada vez más peso.

Durante toda la jornada del sábado, más de una decena de miembros de la asociación recrearon, ante cientos de visitantes en el área recreativa fluvial de La Barca, el modo de vida de las legiones romanas que hace 1.600 años acamparon en los valles de la zona, especialmente en el Valle de Vidriales. De este modo, Camarzana no solo rescata y pone en valor su pasado histórico, sino que también proyecta su imagen hacia el futuro, atrayendo visitantes que encuentran en la historia un motivo para regresar cada año.

Recreación Romana en Camarzana de Tera. / E. P.

La actividad comenzó con la presentación de dos legionarios romanos que mostraron distintas armas utilizadas a lo largo de los siglos de dominio imperial, tales como lanzas, escudos, cascos e incluso sistemas de camuflaje. Además, los asistentes pudieron probar algunos de estos artilugios y viajar en el tiempo por un momento.

La gastronomía romana también tuvo su espacio. Varias mujeres de la asociación ofrecieron explicaciones y degustaciones de alimentos habituales en la dieta de los legionarios, como el bucelatum, un pan de doble fermentación que se mojaba en distintos patés ricos en proteínas. Todo ello se acompañaba de bebidas a base de vino, vinagre y miel, cuya aceptación fue variada entre el público.

Viandas al estilo romano, en Camarzana de Tera. / E. P.

En el recorrido por esta puesta en escena, los visitantes pudieron acercarse a una de las carpas donde cuatro artesanas romanas compartieron sus conocimientos sobre la elaboración de mapas, el trabajo de la curtiduría y la alfarería, y mostraron oficios que formaban parte de la vida cotidiana en un campamento.

Uno de los puestos instalados durante la recreación romana. / E. P.

“Nuestro objetivo es dar a conocer la vida real de las legiones, no la imagen distorsionada que a menudo transmiten las películas”, explicó el director de la asociación, Eduardo Areán, conocido en la recreación como Aelios Apius Triarius. El grupo, formado por personas de distintas zonas de León y Asturias, también participa en otras recreaciones históricas, como las de los Tercios o diferentes contiendas bélicas de otras épocas.

Uno de los puestos de artesanía ubicado en la recreación romana. / E. P.

La Barca de Camarzana vivió así una jornada única, en la que historia, cultura y divulgación se unieron para devolver al presente un pedazo del pasado romano de la región.