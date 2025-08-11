Autoridades advierten de la falta de calidad del aire en Benavente por el incendio

El incendio entre las comarcas de La Carballeda y Los Valles, que afecta a localidades como Molezuelas de la Carballeda, Uña de Quintana, Cubo de Benavente y Congosta tiene consecuencias también en la calidad del aire en toda la provincia de Zamora, y especialmente en el norte de la misma.

El humo ha elevado la cantidad de partículas suspendidas en el aire hasta los 33 microgramos por metro cúbico, en Benavente, que este lunes por la mañana es el tercera ciudad más contaminada de Castilla y León, solo por detrás de Medina del Campo y Ponferrada, esta última afectada por el incendio en Las Médulas.

El principal contaminante en Benavente son partículas de tamaño inferior a 2.5 micrómetros.

Esto puede causar problemas a personas con problemas respiratorios, con un riesgo calificado de moderado.

Calidad del aire / LOZ

Las partículas están presentes, en diferentes concentraciones, en todo el territorio de Zamora. Aunque el humo en estos momentos procede principalmente del citado incendio, la provincia de Zamora está rodeada de grandes incendios. Hay tres activos en la provincia de Orense, cerca de Sanabria, y en Portugal en Mata de Lobos (en la zona de Arribes) y otro de grandes dimensiones en la zona de Trancoso, próxima a Ciudad Rodrigo.