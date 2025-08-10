Herido un motorista de 40 años tras chocar contra un jabalí en Navianos de Valverde

Nuevo accidente de tráfico en las carreteras de la provincia de Zamora. En esta ocasión, se ha saldado con un motorista herido tras chocar contra un jabalí en Navianos de Valverde, en concreto, en el punto kilométrico 17 de la ZA-100.

El hombre, de 40 años, ha sido trasladado en ambulancia al hospital de Benavente aunque no reviste gravedad, según informan desde el servicio de Emergencias del 112 Castilla y León.

El accidente ha ocurrido pasadas las 23 horas del sábado. Hasta allí se trasladaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y sanitarios con una ambulancia de soporte vital básico.

Los jabalíes y los accidentes

Los jabalíes provocan casi 400 accidentes de tráfico al año en la provincia de Zamora. Aunque el registrado en las últimas horas ha ocurrido en la ZA-100, las vías que se registran más siniestros son la N-631, N-122, A-6 y N-525, según un estudio elaborado hace un año por la consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.